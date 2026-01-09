超冷！近百測站跌破10度 氣象粉專：今晚明晨局部地區還有更低溫

氣象專家指出，受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，各地天氣寒冷，今晨近百測站低溫10度以下，預估今天夜晚至週六清晨輻射冷卻依然會很明顯，部分地區還有更低氣溫出現的機率，提醒大家務必注意保暖。（資料照）

氣象專家指出，受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，各地天氣寒冷，今晨近百測站低溫10度以下，新竹關西下探5.4度，台北市區也只有9.2度，預估今天夜晚至週六清晨輻射冷卻依然會很明顯，部分地區還有更低氣溫出現的機率，提醒大家務必注意保暖。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，今天清晨各地非常寒冷，近百測站低溫10度以下，最低溫在新竹關西5.4度，台北市區也只有9.2度，紮紮實實達成寒流標準！

颱風論壇提醒，今天夜晚至週六清晨輻射冷卻依然會很明顯，出現嚴寒低溫機率高，請務必多加禦寒保暖！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨中層雲伴隨的降水回波很弱、且很零星，各地無降雨。今白天至明上午、冷空氣略減弱，白天氣溫略回升、但仍偏冷；今夜、明晨強「輻射冷卻」效應、少部分地區還有更低氣溫出現的機率。今日各地區氣溫如下：北部6至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部8至19度。

吳德榮表示，明下午至下週一清晨、另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降，早晚氣溫反而略升、但仍很低。下週一白天起至週四各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照。

