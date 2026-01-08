為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雀巢嬰兒奶粉遭仙人掌桿菌污染 食藥署：業者預防性回收8.3萬罐

    2026/01/08 17:13 記者林志怡／台北報導
    台灣雀巢預防性自主下架產品資訊。（圖為食藥署提供）

    台灣雀巢預防性自主下架產品資訊。（圖為食藥署提供）

    全球食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉疑遭仙人掌桿菌污染，近期歐洲至少12國採取召回措施，台灣雀巢昨雖聲明表示，相關批次產品均未在台灣販售，但食藥署今日表示，經請雀巢公司持續確認，無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染的原料，因此業者仍自主對2批號採取預防性下架，預計回收8.3萬餘罐。

    食藥署副署長蔡淑貞指出，食藥署持續監控國際警訊，針對英國、香港等政府機關發布雀巢公司於歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方食品，食藥署已確認國外回收批號沒有輸入台灣，但也請台灣雀巢持續釐清輸台產品情況。

    蔡淑貞說，台灣雀巢今日自主通報食藥署，公司去年進口的2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2），因無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，公司基於對消費者健康安全之高度重視，啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線︰0809-000-828。

    此外，蔡淑貞表示，這次回收的2批產品總淨重分別為5萬2195.2公斤、1萬4601.6公斤，以產品每罐800公克計算，約需回收8萬3496罐，食藥署也請台北市衛生局進行後續回收督導措施。

    食藥署說明，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，且食品被仙人掌桿菌污染後，大多不會有腐敗變質的現象。蔡淑貞提醒，仙人掌桿菌毒素為仙人掌桿菌可能產生的毒素，耐熱而不易經烹調破壞，若民眾誤食，可能產生噁心、嘔吐、脹氣等症狀，有此一情況建議就醫尋求幫助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播