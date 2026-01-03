天為棚、海為景、風聲伴奏 落山風藝術季《海口狂想曲》震撼演出

《海口狂想曲》今天傍晚在車城鄉海口沙灘盛大登場，「何曉玫舞團」壓軸。（記者陳彥廷攝）

屏東落山風藝術季去年12月20日展開，宣告整個活動正式開展的年度沙灘大戲《海口狂想曲》今天傍晚在車城鄉海口沙灘盛大登場，上千名旅客不懼低溫及強勁落山風，湧入海岸欣賞演出，再度寫下屏東冬季藝文活動精彩篇章。

強烈大陸冷氣團來襲，國境之南恆春半島明顯降溫，落山風狂吹，落山風藝術季長年以恆春半島獨有自然地景，讓海岸、沙灘既是舞台也是布景，強勁落山風化為伴奏，成為全台灣少見的戶外沉浸式藝術現場。

今年的《海口狂想曲》集結多組重量級表演團隊同台共演，融合搖滾音樂、當代舞蹈、馬戲藝術與派對式演出氛圍，形塑充滿能量與想像的「台式芭比狂歡派對」，金音獎最佳現場演出樂團「當代電影大師」以強烈搖滾節奏揭開序幕。

接著「創造焦點馬戲團」攜手「屏東日系築夢一輪車俱樂部」帶來高難度肢體特技演出，讓現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷。

國家文藝獎得主「何曉玫舞團」壓軸登場，深具當代精神的舞蹈語彙，為整場演出注入厚實而耐人尋味的藝術深度，氣溫雖低，卻是人氣火熱，更邀請現場觀眾上台同歡，與藝術共舞。

屏東縣政府指出，戶外演出易受限氣候，在落山風籠罩的海口沙灘，表演團隊必須全力克服不定向又有強弱差別的風勢，以及沙塵與環境變數，對表演團隊與技術整合都是高度考驗，成就這每年僅1場、無法複製的現場魅力。

有第一次來的遊客說，看到如此大型且完整的跨界演出，「風聲、浪聲和音樂交織，整個人如同沉浸在演出當中，非常震撼」。來自台中的遊客提到，特地為了落山風藝術季安排假期，「每年內容都不一樣，很期待下一次又會帶來什麼驚喜！」

