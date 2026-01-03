週日冷氣團減弱白天回溫 留意日夜溫差大

週日清晨各地仍偏冷，白天氣溫回升，西半部及東北部日夜溫差大。（記者廖振輝攝）

週日（4日）強烈大陸冷氣團減弱，但各地仍偏冷，白天氣溫回升，西半部及東北部日夜溫差大；各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

中央氣象署預報，週日強烈大陸冷氣團減弱，但清晨受輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，留意西半部及東北部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴。東北風偏強，桃園到雲林、台東、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，出門出遊請注意安全。

溫度方面，週日中部以北及東北部低溫約10至12度，高溫約21至23度；南部及花東低溫約14至16度，高溫約24度，其中新北、桃園、新竹、苗栗、南投、雲林、宜蘭、金門有10度以下低溫發生機率，注意保暖。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週一到週二白天下一個短波槽快速靠近、掠過台灣附近，中高層水氣增多，下一個地面冷高壓前緣也逐漸來到台灣附近，底層東北季風增強，迎風面北部、東北部、東部轉多雲到陰有短暫陣雨，中南部雲量增多，但不太會下雨，僅山區可能有零星局部降雨。下週二晚間以後，中高層乾空氣又南下，各地天氣好轉，迎風面轉為多雲，其他地方多雲到晴。

紫外線指數方面，週日全部縣市都是「中量級」。

空氣品質方面，週日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週日新北、桃園、新竹、苗栗、南投、雲林、宜蘭、金門有10度以下低溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日全部縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自空氣品質監測網）

