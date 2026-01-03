今夜現身！超級月亮絕美照曝光 週日凌晨快追流星雨

今年第一個「超級月亮」，3日晚間6時3分許現身夜空。（記者張協昇攝）

今年第一個「超級月亮」，今（3日）晚6時3分許現身夜空，用肉眼觀看，可以感受到月亮比平時明亮。由於月球繞行地球的軌道呈橢圓形，當滿月距離地球較近時，月亮從地面看起來就會比平時更大、更明亮，也更具觀賞性，因此被喻為「超級月亮」。下一次「超級月亮」將會出現於今年的12月24日晚間，也將是全年最大滿月。

根據台北天文館指出，由於月球繞地球的軌道是橢圓形，地球位於橢圓的一個焦點上，因此月球和地球之間的距離會有所變化。地月之間的最遠距離約為40萬公里，最近距離約為36萬公里，一般來說，當地月距離小於36萬公里時的滿月，就會被稱為「超級月亮」。

象限儀座流星雨 年度三大流星雨

此外，台北天文館表示，年度三大流星雨之一的象限儀座流星雨，預計於明（4日）週日達到極大期，預估每小時天頂流星數約為80。不過，今年極大期接近滿月，明亮月光將遮蔽部分較暗流星，實際可見數量約為每小時25顆左右，最佳觀賞時段為4日凌晨至天亮前，雖受月光影響，但象限儀座流星雨常出現明亮火流星，仍具相當觀賞價值。

天文館指出，象限儀座流星雨是以古代測量天體位置的儀器所命名的星座，於1922年國際天文學聯合會重新劃分星座時被廢除，流星雨的輻射點其實是位於現今的牧夫座，但名稱則沿用至今。

年度三大流星雨之首的象限儀座流星雨將於4日凌晨達極大。（台北天文館提供）

