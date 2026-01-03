為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    靠一支影片賺超過3000萬？超療癒「火爐」吸逾億人次流量

    2026/01/03 20:53 即時新聞／綜合報導
    「Fireplace 10 Hours」頻道上唯一上傳的影片，觀看次數已突破1.5億次。（圖片擷取自@Fireplace10hours/YT）

    YouTube上一段看似簡單的「火爐燃燒」影片，竟然創下驚人收入，該頻道一隻超療癒火爐燃燒影片，搭配溫暖火焰與背景音效，吸引大量觀眾點擊、觀看，而這支影片截至目前突破1.5億觀看次數，可能為頻道帶來超過100萬美元收益（約新台幣3000萬元），顯示影音平台持續出現不可思議的商機。

    綜合外媒報導，這類火爐影片並非偶然爆紅，而是隨著觀看習慣與內容形式改變而興起的特色類型。觀眾喜歡透過火焰的視覺與聲音達到放鬆、助眠或營造氣氛的效果，特別在假日、冬季時段更受歡迎，該頻道將火爐影像與柔和音效結合，使影片具有「視覺與心理舒壓」的雙重吸引力，因此累積超高觀看數、訂閱。

    這類型紓壓影片，因內容不受語言限制、容易跨文化傳播，是許多創作者挖掘新興利潤的重要模式。專家指出，像火爐燃燒這種簡單主題，卻能聚集長時間觀看，是因為它滿足了「低注意力需求」的觀看模式，讓觀眾在不需過多思考的情況下留在畫面中，相較於快節奏或複雜議題，這類「慢內容」更容易讓用戶持續停留並增加廣告曝光。

    但是並非所有類似影片，都能複製其成功關鍵，這背後除了題材選擇，也包含標題設定、縮圖設計與社群分享策略等因素。然而，這支影片的爆紅與獲利現象，反映出YouTube內容生態的新趨勢，只要能抓住觀眾需求，就能開創不一樣的可能。

