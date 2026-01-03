為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    家戶廚餘禁養豬上路！台中每日280噸熟廚餘「去化真相」

    2026/01/03 18:59 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市每日生產廚餘280公噸。（記者蔡淑媛攝）

    台中市每日生產廚餘280公噸。（記者蔡淑媛攝）

    今年起全國禁止家戶廚餘養豬，台中市每日生產280公噸熟廚餘何處去，環保局表示，由於餐廳廚餘在元旦後恢復養豬，加上民眾將廚餘自行瀝水隨一般垃圾處理，文山焚化廠處理廚餘已從280公噸降至50公噸，引進廚餘破碎脫水設備，也完成試運轉，處理量能足夠。

    環保局也表示，市府規畫廚餘多元化處理，為擴增外埔厭氧發酵，外埔綠能生態園區ROT二期規劃案，預計處理量為每年2.4萬噸生、熟廚餘，每日約為66公噸，預計將於今年底（12月31日）開始試運轉。

    另目前其他廚餘去化方式，技術亦很成熟，市府規劃興建高效堆肥設施每日100公噸，預計於今年7月15日前完成建置，也將分期引進廠商黑水虻生物處理技術處理量每日約100公噸，將於今年12脫31日完成全期佈建。

    環保局說，因應116年1月1日起全面禁止廚餘養豬，本市將強化廚餘妥善去化作為，推動上述廚餘能源化與肥料化設施，提升資源循環效率，確保廚餘去化機制運作穩定無虞。

    文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備。（環保局提供）

    文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備。（環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播