家戶廚餘禁養豬上路！台中每日280噸熟廚餘「去化真相」

台中市每日生產廚餘280公噸。（記者蔡淑媛攝）

今年起全國禁止家戶廚餘養豬，台中市每日生產280公噸熟廚餘何處去，環保局表示，由於餐廳廚餘在元旦後恢復養豬，加上民眾將廚餘自行瀝水隨一般垃圾處理，文山焚化廠處理廚餘已從280公噸降至50公噸，引進廚餘破碎脫水設備，也完成試運轉，處理量能足夠。

環保局也表示，市府規畫廚餘多元化處理，為擴增外埔厭氧發酵，外埔綠能生態園區ROT二期規劃案，預計處理量為每年2.4萬噸生、熟廚餘，每日約為66公噸，預計將於今年底（12月31日）開始試運轉。

請繼續往下閱讀...

另目前其他廚餘去化方式，技術亦很成熟，市府規劃興建高效堆肥設施每日100公噸，預計於今年7月15日前完成建置，也將分期引進廠商黑水虻生物處理技術處理量每日約100公噸，將於今年12脫31日完成全期佈建。

環保局說，因應116年1月1日起全面禁止廚餘養豬，本市將強化廚餘妥善去化作為，推動上述廚餘能源化與肥料化設施，提升資源循環效率，確保廚餘去化機制運作穩定無虞。

文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備。（環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法