最愛點浪人情歌...! 社群瘋傳習近平竟是「這位」台灣藝人的大歌迷

中國領導人習近平。（路透）

各縣市政府為了跨年晚會，卯足全力、想盡辦法請來優秀藝人表演，掀起網路不少對藝人的相關討論。近日網路突然傳出一則流言，指中國領導人習近平，其實是歌手伍佰的歌迷，消息一出引發討論。

粉專「夜柯魔悍將」近日轉貼Threads平台上網友討論，只見一名網友爆料指出，聽過一個八卦「習近平很喜歡伍佰」，這也是為什麼伍佰在對岸不會被逼表態的原因。

有網友隨後也流言表示，曾聽過相關傳言，一位老台商長輩曾在招待式KTV跟習近平唱過歌，當年習點了浪人情歌、挪威的森林、春花秋月，雖然五音不全，不過在場台商驚為天人，想不到習近平如此喜歡伍佰的歌。

文章一出，掀起網友討論。網友紛紛留言表示：「好難想像包子唱浪人情歌」、「老台商吃飯這事 我也聽過」、「那我們直接派伍佰去反統戰阿」、「開戰的時候把伍佰綁在軍艦上」、「叫伍佰出來選總統」。

還有網友另外爆料：「補充一點，那幾年大家都知道應酬場合要準備東湧陳高給他喝」、「喜歡伍佰與否我不知道，但愛喝東湧倒是有耳聞」。

伍佰在兩岸三地皆擁有不少死忠粉絲，不過目前並無任何資訊顯示習近平曾公開透露對伍佰的喜愛，相關說法亦未有官方或可信來源證實。整體而言，此類消息多屬坊間流傳，僅為民眾茶餘飯後的閒聊話題，並無具體證據可供佐證。

歌手伍佰。（資料照）

