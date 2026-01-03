遊基隆海洋廣場注意！接港務大樓臨時通道1/7～2/8封閉

基隆港東岸郵輪廣場串接工程，空橋可以連接港務大樓。（基隆市政府提供）

基隆為串接基隆港區與市區，基隆市政府2022年起施做「基隆港東岸郵輪廣場串接工程」，目前工程已進入尾聲，即將鋪設臨海側鋪面，7日到2月8日封閉基隆港內港側的臨時行人通道，民眾要改走仁二路側行人穿越道抵二信循環站與微風東岸商場，前往市區。

「基隆港東岸郵輪廣場串接工程」從基隆港區的興建一座鋼構平台，橫跨中正路上方接到市民廣場。完工後，民眾可以從海洋廣場經由平台抵達市民廣場，再到市區，避開交通流量大的中正路，也可以在臨港平台上眺望基隆港的風景。

都發處表示，目前平台工程已陸續完成主要跨路段鋼構平台搭建，橋梁預鑄階梯吊裝、雨遮玻璃、橋樑防護欄杆及電梯外觀鋁包版等工項，近期將施作臨海側鋪面。

為考量施工安全，自1月7日至2月8日封閉海洋廣場至基隆港務大樓的臨時行人通道，屆時將有義交指揮提醒，請民眾依改道路線通行，民眾要來往文化中心到海洋廣場，必須改走二信循環站仁二路側的行人穿越道。

景觀空橋可以眺望基隆港景。（基隆市政府提供）

