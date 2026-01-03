為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    遊基隆海洋廣場注意！接港務大樓臨時通道1/7～2/8封閉

    2026/01/03 18:57 記者盧賢秀／新北報導
    基隆港東岸郵輪廣場串接工程，空橋可以連接港務大樓。（基隆市政府提供）

    基隆港東岸郵輪廣場串接工程，空橋可以連接港務大樓。（基隆市政府提供）

    基隆為串接基隆港區與市區，基隆市政府2022年起施做「基隆港東岸郵輪廣場串接工程」，目前工程已進入尾聲，即將鋪設臨海側鋪面，7日到2月8日封閉基隆港內港側的臨時行人通道，民眾要改走仁二路側行人穿越道抵二信循環站與微風東岸商場，前往市區。

    「基隆港東岸郵輪廣場串接工程」從基隆港區的興建一座鋼構平台，橫跨中正路上方接到市民廣場。完工後，民眾可以從海洋廣場經由平台抵達市民廣場，再到市區，避開交通流量大的中正路，也可以在臨港平台上眺望基隆港的風景。

    都發處表示，目前平台工程已陸續完成主要跨路段鋼構平台搭建，橋梁預鑄階梯吊裝、雨遮玻璃、橋樑防護欄杆及電梯外觀鋁包版等工項，近期將施作臨海側鋪面。

    為考量施工安全，自1月7日至2月8日封閉海洋廣場至基隆港務大樓的臨時行人通道，屆時將有義交指揮提醒，請民眾依改道路線通行，民眾要來往文化中心到海洋廣場，必須改走二信循環站仁二路側的行人穿越道。

    景觀空橋可以眺望基隆港景。（基隆市政府提供）

    景觀空橋可以眺望基隆港景。（基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播