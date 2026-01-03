五峰鄉推生育津貼每胎2萬 新竹縣13鄉鎮市全實施了

新竹縣五峰鄉公所配合中央生育補助等社會福利政策，希望透過實際行動，支持家庭、陪伴孩子成長。（記者廖雪茹攝）

新竹縣五峰鄉公所為了減輕新手爸媽的負擔、鼓勵生育，訂定生育津貼發放自治條例，從今年1月1日起實施，歡迎符合資格的鄉親提出申請，每位新生兒可領2萬元生育津貼，雙胞胎以上依出生人數、1人2萬元發放，並可同時申請新竹縣政府新生兒營養補助金及中央1胎10萬元。

新竹縣各鄉鎮市公所因應少子化陸續發放生育津貼，五峰鄉今年跟進後，全縣13個公所都推動這項「催生」福利。

五峰鄉長秋維書表示，由於就業、求學等因素，該鄉不少青壯年遷居竹東等地，鄉內去年出生僅約50多名新生兒。為了吸引年輕人返鄉，公所除了積極爭取中央各部會及新竹縣政府支持推動多項計畫，也訂定「五峰鄉生育津貼發放自治條例」，經代表會審議通過自2026年起實施，期落實照顧婦幼福利政策、減輕育兒經濟負擔，提升鄉內人口數。

根據條例規定，新生兒的父或母，於新生兒出生當日已設籍五峰鄉連續滿1年以上，新生兒完成出生登記並設籍五峰鄉，即可於新生兒出生日次日起3個月內向公所民政課提出申請，每位新生兒可領2萬元生育津貼，雙胞胎、3胞胎以上者，依出生人數「1人2萬」發放。申請時須準備申請書、身分證、印章、戶口名簿或戶籍謄本、出生證明、存摺封面影本。

秋維書表示，除了生育津貼，今年也在代表會的全力支持下，修正重陽敬老禮金計畫，將發放年齡從70歲下修至65歲，讓鄉內65歲以上長者每年重陽節可領1000元至1萬元不等的敬老禮金，今年總計619位長者受惠。

秋維書強調，配合中央長期照顧10年計畫和生育補助等社會福利政策，公所希望透過實際行動，支持家庭、照顧長輩、陪伴孩子成長。

