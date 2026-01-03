新自強號、「最美區間車」換新座椅墊 扶手還有USB充電孔

EMU3000型列車新設計的座椅靠背抱棉結構，加強背部包覆性與腰部支撐，讓長時間乘坐更為舒適。（台鐵公司提供）

台鐵新自強號與「最美區間車」換新座椅墊了！有民眾發現，台鐵區間車EMU900座椅墊與先前不一樣；另外，台鐵公司也在一列新自強號EMU3000更新座椅，可讓乘客坐得更舒服，扶手座還有新裝設USB充電孔。

台鐵公司說明，為提升旅客乘車舒適體驗，近期正辦理EMU900型列車座椅布更新，以及EMU3000型列車座椅優化作業，透過材質與設計改善，打造更舒適、便利且整潔的乘車環境。

台鐵公司說明，在EMU900型列車方面，這次座椅布更新採用同色系不織布新材質，不僅具備更佳耐用性，且色澤較深、不易顯髒，有助於降低長期使用所產生的痕跡，使車廂整體視覺更加清爽整潔，進一步提升旅客對車廂環境的良好感受。

至於EMU3000型列車，則著重於座椅舒適度與使用便利性的全面優化，台鐵公司說明，透過重新設計座椅靠背抱棉結構，加強背部包覆性與腰部支撐，讓長時間乘坐更為舒適；同時，將USB充電孔位置調整至扶手座區域，方便旅客為行動裝置充電使用，提升整體乘車便利性。

台鐵公司在EMU900座椅換新的坐墊。（台鐵公司提供）

EMU3000型新自強號。（記者吳亮儀攝）

EMU900區間車。（記者吳亮儀攝）

