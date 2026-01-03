廚餘去化成「大悶鍋」！ 台中4300棟社區7成自謀生路

全國今年元旦起禁止家戶廚餘養豬。（記者蔡淑媛攝）

全國今年元旦起禁止以家戶廚餘養豬，台中全市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，廚餘回收費用大漲2到10倍，藍綠議員接獲社區反映，指環保局媒合協調清除業者僅700餘棟，其中7成得自謀生路，廚餘去化問題成「大悶鍋！」，要求環保局不能消極讓業者以市場機制為由坐地喊價。市府回應，鼓勵社區原垃圾清運公司收受廚餘，市府將增加核定其進廠量，且免收該等廚餘處理費，要求業者合理收費。

議員楊大鋐表示，垃圾清除業者坐地起漲，西屯區皇城街大樓從原本每月2000元漲至1萬4000元，也有攤販反映廚餘清運由原3000元漲至萬元，直呼吃不消，還有社區只是還未簽約，清除業者去年就直接撤走廚餘回收桶，讓住戶廚餘無處去，有些住戶只好把廚餘直接倒入排水溝，造成環境汙染。

議員謝志忠也說接到菜市場業者哭訴，廚餘回收費由原本每月1萬3000元，暴漲3倍至3萬9000元，造成基層攤商及相關業者沉重負擔，痛批市府7年來，廚餘政策完全失敗，豬瘟事件引爆骨牌效應，目前仍束手無策，市長盧秀燕剩下一年任期，團隊擺明是應付敷衍。

議員陳淑華也說，盧市府延宕文山焚化廠更新整建7年、拒不興建外埔生質園區的廚餘廠二期工程，現在垃圾廚餘成為全市民的痛，垃圾廚餘太空包打包堆置重複花費，天價的文山焚化廠招標，讓台中市浪費超過百億公帑，她強調，盧市府目前只補助家戶廚餘機，廚餘處理場必須建置；陳俞融強調，市府喊話廚餘多元處理仍流於規畫中、無明確期程，要求補足廚餘去化量能，並提出具體時程與配套。

環保局表示，接獲718個社區大樓反映有廚餘收運問題，介入輔導及協調後，近9成已獲解決，其餘少數社區正加速媒合清運業者，必要時清潔隊也將暫行介入，確保清運順暢。

環保局也說，市府主動關心社區，假日亦派專人接聽電話提供諮詢，提醒各社區如果有遇到廚餘收運問題，可優先洽原委託垃圾清運廠商協助合併收運，如碰到業者有價格不合理調整或無法服務情形，可向環保局各區清潔隊清運諮詢窗口登記，環保局將介入協調。

廚餘回收費用大漲，家戶及市場攤商吃不消。（謝志忠議員提供）

楊大鋐批，垃圾清除業者坐地起漲。（楊大鋐議員提供）

廚餘回收費用大漲。（謝志忠議員提供）

