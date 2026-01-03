布農族獵人王光祿打獵翻車摔出車外 進加護病房傷勢曝

獵人王光祿已開完刀出院，目前在家休養。（民眾提供）

制式獵槍合法申請購買已通過，而獵槍事件因台東布農族獵人王光祿而起，他為老母親獵長鬃山羊被法辦，一路訴訟到最高法院，還召開憲法法庭、釋憲，締造多項司法史紀錄。法令鬆綁後，王光祿取得「全國第一槍」，幾天後打獵途中卻發生意外，進加護病房，所幸經治療已無大礙。

王光祿衝撞司法體制，如今全國原住民獵人都能有甲式獵槍可使用，被不少族人認定為「台灣獵人英雄」。去年12月13日，原住民獵槍代理商特別將國內第一把原住民甲式獵槍，送到台東海端鄉給王光祿，感謝他過去為原住民獵槍安全的努力與貢獻；王光祿也希望，原住民狩獵文化都能在更安全完善的環境持續傳承。

請繼續往下閱讀...

外過，山區意外難以預料。民眾爆料，王光祿與許姓友人到花蓮卓溪南安部落一帶打獵，倒車時翻車，許姓友人挫傷，送關山慈濟就醫，而王光祿進加護病房，生死不明。

許姓友人則說，王光祿已經開完刀出院，目前在家休養，一切安好。當時因天色太黑，自己倒車時不慎翻車，貨車上的王光祿摔出，「他肋骨斷3根，開完刀在家，剛才才看完他而已」。

有其他部落的獵人說，為求能見到獵物能迅速開槍，不少獵人會先將子彈、火藥填好傳統獵槍，槍放車上就開車去狩獵，但「像車子一震動，特別像王光祿這樣翻車，很有可能就擊發」，以往常有獵人打到自己或友人，所以才需要制式槍枝。

但也有部落獵人說，布農族文化十分重視禁忌，認為王光祿可能帶著制式槍，「就算槍再好，祖靈有示警就該馬上回家，犯了禁忌還繼續狩獵才會出意外」。這名族人說，要維護傳統，需注意的事項可是非常之多，槍不代表所有原民狩獵文化的一切、只是工具。

王光祿2013年7月因為年邁的母親想吃肉，在台東山區獵到長鬃山羊、山羌，被警方以持有非自製獵槍及獵殺保育類動物逮捕，案經最高法院駁回上訴定讞，大批族人、文化團體強烈譴責。後來，最高法院認為，依動保法判王光祿7個月有期徒刑有適法問題，又提起非常上訴，還首度網路直播創下歷史；之後經大法官釋憲仍無法改變，時任總的蔡英文特赦。而非常上訴最終結果，最高法院在2024年改判王光祿無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法