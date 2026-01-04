委內瑞拉第一夫人不簡單？《紐約時報》起底︰掌控司法比馬杜羅還狡猾

委內瑞拉總統馬杜羅（右）與妻子佛羅雷斯（左）。（歐新社資料照）

美國3日發動軍事突襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），並押送2人前往美國，消息震驚全球。各界也關注第一夫人佛羅雷斯被逮捕的原因，《紐約時報》分析彙整她在暗中掌控委國司法體系數十年的背景，形容她是比馬杜羅更精明狡猾的「權力掮客」（Power Broker ）。

根據《紐約時報》報導，佛羅雷斯出身中下階層，原是一名律師，1990年代加入委內瑞拉前總統查維茲（Hugo Chavez）陣營內逐步上位，在1992年查維茲入獄期間仍與其建立緊密關係，並在1998年查維茲執政體系中一路攀升，並成為國會要角；她與馬杜羅至少從1990年代末就是政治盟友，2人於2013年結婚且馬杜羅在那年就任總統。

報導指出，查維茲過世後，佛羅雷斯被外界視為協助馬杜羅鞏固權力的重要推手，儘管她在2013年後不再擔任正式政府職務，卻仍保有龐大的幕後權力，不僅為馬杜羅整合忠心的政治基本盤，還在體制內握有深厚影響力，經常被形容是馬杜羅能在政壇存活的主要謀畫者，就連馬杜羅也曾以「第一戰士」來稱呼她。

曾擔任查維茲與馬杜羅政府資深檢察官的蒙達拉伊（Zair Mundaray）回憶，佛羅雷斯在委內瑞拉的貪腐與權力結構中處於「核心中的核心」，被許多人認為比馬杜羅「更狡猾且精明」。長期追查佛羅雷斯家族的調查記者德尼茲（Roberto Deniz）指出，佛羅雷斯在查維茲主導的政治活動陣營內是令人「又敬又怕」的存在。

德尼茲進一步補充說明，佛羅雷斯被普遍認為對委內瑞拉的司法體系「具有決定性影響力」，許多委國法官與高層官員效忠於她，又或者是透過她的人脈網絡被安插上位，導致委國司法體系「被徹底政治化」，已逾20年不曾對國家作出任何不利裁決。

德尼茲直言，委內瑞拉的司法體系已經是一個「完全政治化、有缺陷、腐敗」的存在，佛羅雷斯對此要負有很大責任。另外，德尼茲也追查到馬杜羅夫婦家族涉入多起貪腐疑雲包括濫用公帑、與遭制裁外國商人往來等，其中一項調查甚至還指出，他們的家族實質接管委國首都卡拉卡斯（Caracas）的一整條豪宅街。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）拉丁美洲事務主管葛瑞斯—塔戈（Risa Grais-Targow）指出，佛羅雷斯自馬杜羅上台後，基本上2人一直在「共同治理」這個國家，她在許多方面是擔任「王位背後的策略或權力軍師」，也是馬杜羅得以長年久居權位的重要關鍵，但如今可能也因為她讓馬杜羅走向敗局。

