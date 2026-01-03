為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    把握週日回溫！週一強烈大陸冷氣團南下 北部整週不到20度

    2026/01/03 17:55 記者吳亮儀／台北報導
    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    把握明天回溫天氣！中央氣象署預報，下週一（5日）又有另一波強烈大陸冷氣團開始南下、下週三（7日）發威，中部以北、東北部低溫僅10度，北部一整週白天溫度都不超過20度。

    氣象署預報員林定宜說，明天白天起會回溫，但是今天入夜和明天清晨仍有輻射冷卻效應影響，氣象署持續發布低溫特報，今晚到明天上午，新北到苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫。

    林定宜說，明天算是未來一週較舒適、回暖的日子，下週一、二有另一波強烈大陸冷氣團開始南下，氣溫逐漸下降，且帶來一些水氣，會讓桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    「下週三之後強烈大陸冷氣團開始影響台灣，強度與這波差不多，中部以北、東北部低溫剩下10度」，林定宜說，但下週三起轉為乾冷的天氣型態，一路到下週六（10日）各地大多是多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    林定宜指出，下一波強烈大陸冷氣團會在下週五開始稍微減弱，但是因乾冷天氣，會友輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，北部白天溫度可緩慢回到18度到19度，中部約21度到22度，南部24度到25度。

    週日各地天氣狀況。（氣象署提供）

    週日各地天氣狀況。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來天氣提醒。（氣象署提供）

    未來天氣提醒。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播