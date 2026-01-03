把握週日回溫！週一強烈大陸冷氣團南下 北部整週不到20度

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

把握明天回溫天氣！中央氣象署預報，下週一（5日）又有另一波強烈大陸冷氣團開始南下、下週三（7日）發威，中部以北、東北部低溫僅10度，北部一整週白天溫度都不超過20度。

氣象署預報員林定宜說，明天白天起會回溫，但是今天入夜和明天清晨仍有輻射冷卻效應影響，氣象署持續發布低溫特報，今晚到明天上午，新北到苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫。

林定宜說，明天算是未來一週較舒適、回暖的日子，下週一、二有另一波強烈大陸冷氣團開始南下，氣溫逐漸下降，且帶來一些水氣，會讓桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

「下週三之後強烈大陸冷氣團開始影響台灣，強度與這波差不多，中部以北、東北部低溫剩下10度」，林定宜說，但下週三起轉為乾冷的天氣型態，一路到下週六（10日）各地大多是多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

林定宜指出，下一波強烈大陸冷氣團會在下週五開始稍微減弱，但是因乾冷天氣，會友輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，北部白天溫度可緩慢回到18度到19度，中部約21度到22度，南部24度到25度。

週日各地天氣狀況。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來天氣提醒。（氣象署提供）

