    首頁 > 生活

    台南楠西凌晨低溫8.8度 數據來自青農「這處觀測站」

    2026/01/03 18:00 記者劉婉君／台南報導
    台南鹿陶洋氣象觀測站就位在林一夫的棗園裡。（記者劉婉君攝）

    台南鹿陶洋氣象觀測站就位在林一夫的棗園裡。（記者劉婉君攝）

    受首波強烈冷氣團影響，台南關廟、楠西今（3日）清晨出現8.4度、8.8度的低溫，前氣象局局長鄭明典清晨也分享中央氣象署的平地低溫排行，指「特別是輻射冷卻低溫！高雄、台南上榜，這應該是第一次！」其中，上榜之一的台南楠西鹿陶洋氣象觀測站，就位於百大青農林一夫的蜜棗園，觀測資料有助於當地農民因應極端氣候下的農業管理，及申請農業保險理賠時的依據。

    林一夫表示，過去距離棗園最近的2支氣象觀測站分別位於曾文水庫及玉井，楠西與玉井交界的農業氣象資訊則是空白，去年7月看到鄭明典分享農業部與中央氣象署規劃增設農業氣象站的資訊後，即主動向相關規劃單位聯繫，提供棗園內的一小塊土地設置氣象站，約2、3個月前才架設完成，今天早上即看到觀測的資料登上低溫排行榜。

    鹿陶洋測站提供溫度、天氣、風向、風力、相對濕度、當日累積雨量等資料，林一夫表示，其中風速對農業有最直接的影響，以自家的安心棗園投保農業保險為例，因颱風欲申請理賠時，就需要看風速，有了氣象站的觀測數據會更準確，在果園管理上也可提供參考。

    林一夫的棗園目前已開始少量採收「雪麗」蜜棗，果實甜度高，目前剛開採即有15、16度起跳，「新蜜王」品種甜度更可達到19、20度，預計1月下旬大量生產，產期至農曆年左右，挑選時選擇顏色偏黃澄色、蒂頭光滑的果實，熟度較佳。

    林一夫的蜜棗開始採收。（記者劉婉君攝）

    林一夫的蜜棗開始採收。（記者劉婉君攝）

    圖
    圖
