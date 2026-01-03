用音樂讓世界認識金門 首屆金門國際烏克麗麗嘉年華登場

首屆「金門國際烏克麗麗嘉年華」登場，來自中國的小朋友以「外婆的澎湖灣」唱出了音樂不分國界。（記者吳正庭攝）

首屆「金門國際烏克麗麗嘉年華」今天起一連2天在金門風獅爺商店街登場，活動創辦人許翼騰說，盼藉由這場匯聚國內、外烏克麗麗演奏家的聚會，為金門注入不同的文化動能，延伸觀光與城市形象的發展。音樂不只是表演，更是一種讓世界認識金門的方式。

這場以烏克麗麗為主題的國際音樂盛會，由金門國際烏克麗麗嘉年華籌委會與金門烏克麗麗Club主辦，有來自台灣、日本、韓國、越南、菲律賓、中國等地的烏克麗麗演奏者與團隊，透過音樂、講座進行一場融合教育、文化與國際交流的音樂盛會。

請繼續往下閱讀...

主辦單位說，2010年熱愛音樂的許銘豐自中國漳州帶回他的第一把烏克麗麗，懷著「讓更多人輕鬆走進音樂世界」的初心，為這股音樂風潮點燃啟動的火花，接著烏克麗麗逐漸在金門的校園、社區與各類課程中扎根，琴音也融入金門人生活。

同樣喜歡音樂的許翼騰，傳承父親許銘豐對音樂的興趣，一致認為，透過簡單的樂器，可以很自然的把音樂帶到生活，美化人生。許翼騰希望藉由嘉年華的舉辦，將金門多年來在音樂教育與推廣上的成果，透過一個具有國際視野的交流平台呈現出來，與來自日本等近100位國外演奏者的交流，跨國、跨城市的音樂對話。

「金門國際烏克麗麗嘉年華」明天（4日）在風獅爺商店街「咖啡微醺」舉辦嘉賓專場音樂會及講座大師班，期盼透過近距離的專場演出與深度講座，深化音樂教育與交流。

現場展示的烏克麗麗，吸引大、小朋友駐足。（記者吳正庭攝）

「金門國際烏克麗麗嘉年華」創辦人許翼騰說，音樂不只是表演，更是一種讓世界認識金門的方式。（記者吳正庭攝）

首屆「金門國際烏克麗麗嘉年華」登場，金門縣文化局副局長洪蘋萱（右一站者）期盼大家藉此音樂交流，也多多走走，認識金門。（記者吳正庭攝）

首屆「金門國際烏克麗麗嘉年華」登場，有來自日本、菲律賓等近一百名外國演奏者與會。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法