風雨無懼家園再起！繪畫再現災後復原 台南小學生獲特優

台南市樹人國小學生林語恩，以颱風後修屋的情景為主題，表現「風雨無懼，家園再起」正向美善的價值，獲得特優。（圖由教育部提供）

藝術源自於生活的體察，宜蘭縣中山國小學生游蕎瑞的繪畫類作品「呷辦桌勁鬧熱」，運用豐富的色調與人物歡樂的表情，搭配宜蘭人常用的語助詞「勁（意思是非常、很）」來凸顯主題，將參加辦桌喜宴的熱鬧氣氛表達無遺，而去年颱風肆虐災情嚴重，台南市樹人國小學生林語恩，以颱風後修屋的情景為主題，呈現災後重建的辛勞與希望，表現出人們互相幫助、齊心重建家的溫暖畫面，「風雨無懼，家園再起」展現出正向美善的價值，皆獲教育部全國學生美術比賽特優。

全國學生美術比賽今日在藝教館頒獎，教育部師藝司長武曉霞表示，起源於學生美展自1951年開辦，迄今邁入第74屆，不僅是年輕學子汲取學校美感教育，展現才華的重要舞台，更是學生美術思潮發展的驛站，見證了世代美學的更迭與積累，這屆共吸引約5萬件作品參賽，8720件進入決賽，類別包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類，從國小至大專分為55組，102件作品榮獲決賽特優殊榮。

屏東縣民和國小學生林宜萱的水墨畫作品「阿嬤煎水餃」，畫面中鍋裡的水蒸氣氤氳上竄，工作人員忙碌端送熱氣騰騰的水餃，細膩刻畫出用餐時刻熱絡的忙碌場景；一樣是呈現生活，新北市立永平高中學生許博勛的作品「1:42pm」，紀錄阿嬤家的客廳，時光彷彿瞬間凝結，卻充滿了記憶與想像。

此外，平面設計類之國立屏東高中學生王甯的「永恆的合奏」作品，畫面層次立體細緻，強化視覺深度，更為作品延伸出多重的解讀空間，流暢地將「時間」與「音樂」主題融為一體；書法類之新北市新莊區昌平國小學生魏以安現場書寫「停電」作品，以褚遂良筆意書寫，融合行書意趣，嚴謹中見靈動，疏朗穩健。

學生們亦透過藝術創作，對社會議題表達關注與省思，例如博愛座改為優先席，朝陽科技大學賴俊羿的漫畫作品「微笑通勤」，以簡易的圖像運用四格漫畫形式，提供觀者自行省思；台北市建安國小廖苡涵的版畫作品「屏幕之外」，刻畫出手機屏幕外的繽紛世界，提醒觀者放下手機，感受真實的世界。

