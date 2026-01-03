民怨竹市元旦升旗寒風等官員1.5小時到8點 市府稱6點半「開放入場」

新竹市舉辦2026年元旦升旗典禮，8點才舉行，卻要參加者6點半到場，有家長批帶孩子在寒風中站1.5小時等官員，讓人氣炸了。（讀者提供）

新竹市有家長投訴指稱帶孩子參加市府的元旦升旗典禮，從市府發出的新聞資訊通知，當天活動6點半就開始，但帶孩子準時前往，居然發現僅有主辦單位在彩排及預演，一直等到快8點，包括市長高虹安及官員和民代才出現參加，讓參加市民在寒風中站了1.5小時，只為等官員到場。家長氣得大罵當官可以遲到不用排隊，市民就得在冷風中排隊卡位等官員出場？好好的升旗活動辦成這樣，難怪新竹市的施政滿意度全台墊底。

市府社會處表示，元旦升旗活動於1月1日當天6點30分「開放民眾入場」，並於7點起開放領取「早安新竹市集券」號碼牌，及發放限量活動集章卡，舞台活動是從7點30分正式開始。未來活動宣傳資訊將會再更詳盡，讓民眾一目了然。

家長投訴稱，元旦當天帶孩子參加市府的升旗典禮，原想跟孩子一起迎接新的一年，看到市府的新聞資訊通知活動6點半就開始，結果一早頂著寒風，在6點半前帶小孩趕到市府，想說可以準時參加升旗，結果6點半竟然是主辦單位在「預演」！然後參加市民就在寒風中一直等到快8點，才舉行升旗典禮。更氣人的是，那些長官、議員們，都是快8點才出現。顯然他們都知道升旗時間不是公告的6點半，卻要一般市民在寒風中排隊及苦等1.5小時，就為等官員及民代到場才升旗，控訴原本美好的升旗典禮也可搞成這樣，難怪新竹市政府的滿意度是全台墊底。

新竹市舉辦2026年元旦升旗典禮，8點才舉行，卻要參加者6點半到場，有家長批帶孩子在寒風中站1.5小時等官員，讓人氣炸了。圖為市長高虹安臉書直播畫面顯示7點半才開始。（照片取自高虹安臉書）

