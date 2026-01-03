車上放可愛小擺設要小心！一原因可能變「致命殺手」

車禍示意圖。（歐新社）

許多駕駛喜歡在車內放上一些小玩偶或是擺設，雖然好看，但發生事故時，它們可能變成「致命殺手」。一名網友近日分享朋友的車子擋風玻璃被車上擺設打穿的照片，表示是發生事故時安全氣囊炸開，結果擺飾直接把車窗打碎。

綜合中媒報導，「不要在車裡放小玩偶了」近日登上微博熱搜，起因是一名網友分享了自己朋友車輛的照片，並補充表示，發生事故時，安全氣囊一瞬間的衝擊力很大，擺飾像是子彈一樣，可能給車裡的人造成傷害。

文章PO出後，大量網友紛紛響應曬出自己的「災情」。報導指出，在車裡放置物品結果造成事故的事件曾多次發生過，各地交通警察其實都已多次發布相關的安全警告，呼籲民眾盡量少放置掛飾或擺飾。

報導指出，儀表板上方應避免放置大型擺飾，以免突發狀況時對前排乘客造成二次傷害；車後擋風玻璃處不要放置大型玩偶或其他物品，以免擋住擋風玻璃。方向盤若要裝置保護套也要慎選，要避免降低摩擦力，導致在緊急狀況無法有效握住方向盤。

一名網友近日分享朋友的車子擋風玻璃被車上擺設打穿的照片。（取自微博）

