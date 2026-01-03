為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    網友嚇瘋！7-11將上市多力多滋「台灣新口味」 曝試吃味道

    2026/01/03 15:05 即時新聞／綜合報導
    皮蛋口味多力多滋。（取自Threads 7eleventw）

    皮蛋口味多力多滋。（取自Threads 7eleventw）

    隨著飲食型態逐漸多元，越來越多食品業者推出令人意想不到的新口味。7-11近日在Threads上發文宣布，將推出「皮蛋口味」多力多滋，還發表試吃感想「好吃」，但是「有個皮蛋味」。文章一出引發熱議，有網友直呼：「身為711資深VIP，這個我真的不敢下手」；還有網友笑稱：「多力多滋我真的告不贏，有沒有人要一起貸款。」

    台灣7-11昨日在Threads上發文，要網友準備好粥和豆腐，接著宣布「皮蛋多力多滋」將在1月7日「邪惡登場」。從照片可見，該款多力多滋不僅外觀是黑色的，裡面內容物更是黑漆漆的一片，小編還應要求附上試吃感想，搞笑表示：「好吃是好吃，蛋（但）是有個皮蛋味。」

    貼文發出後，網友紛紛留言表示：「上一次出香菜，這次出皮蛋」、「怎麼辦，他們都財大氣粗，弄他們貸款也不夠」、「多力多滋我真的告不贏，有沒有人要一起貸款」、「研發部門是請了黑暗料理界的人嗎」、「多力多滋的研發部是不是請到必勝客的人了」、「看來距離生產臭豆腐口味不遠了」；還有已經透過其他管道買到的網友表示：「剛剛吃了，只能說難評」、「吃起來很皮蛋...不知道該說什麼。」

    在 Threads 查看

