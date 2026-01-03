為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高鐵1/6、1/7計畫性維修 多班北上列車延誤1至4分鐘

    2026/01/03 15:00 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵公司公告計畫性維修訊息。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵公司在官方網站公告，本月6日、7日兩天，會進行計畫性維修作業，並公告相關列車延誤說明，多班次北上列車會延誤1到4分鐘。

    高鐵公司說明，這是例行性維修計畫，為確保行車安全及維護路線品質，相關路段配合計畫性維修作業，實施慢行或運轉調度；部分列車延誤資訊特此公告周知。

    北上列車：T1602、T606、T610、T616、T622、T628、T640、T646、T652、T654、T658、T660、T664、T666、T670、T676 於新竹站發車預估延誤6至7分鐘，預估抵達桃園站延誤5至7分鐘，預估抵達板橋站延誤2至4分鐘，預估抵達台北站延誤1至3分鐘，預估抵達南港站延誤0至2分鐘。

    北上列車：T1302、T806、T810、T818、T830、T838、T842、T846、T850預估抵達桃園站延誤2至4分鐘，預估抵達板橋站/台北站延誤1至3分鐘，預估抵達南港站延誤0至2分鐘。

    北上列車：T1202、T204、T206、T1238、T242、T1246、T294 預估抵達板橋站至南港站延誤0至2分鐘。

    台灣高鐵公司說明，因應高鐵計畫性維修作業，維修施工期間實施慢行或運轉調度，部分班次延誤將縮短轉乘高鐵桃園站快捷公車之時間，請旅客多加留意。

    高鐵公司公告計畫性維修訊息。（取自高鐵公司官網）

