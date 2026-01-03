桃園新屋高中游泳池與委外廠商解約 1/5起開放民眾付費使用

新屋高中游泳池將開放一般民眾付費使用。（新屋高中提供）

桃園市立新屋高中游泳池去年9月間與原委外廠商解約暫停開放後，改由學校自行管理，去年10月間重新啟用，但一度僅供周邊學校、團體教學與訓練使用，學校表示，考量居民運動需求，將於5日起開放一般民眾付費使用游泳池，收費為每人每次全票100元、優待票50元。

位於新屋高中「行健館」內的游泳池，因原委外廠商終止契約，一度暫停開放，影響周邊國中、國小游泳教學使用，也讓居民不能前往運動；學校接手自行管理，聘請救生員、教練後，已於去年10月間重新啟用游泳池，供周邊學校、團體教學與訓練使用。

新屋高中游泳池重新啟用後，尚未開放一般民眾使用，學校決定5日起開放，學校表示，游泳池僅開放25公尺水道，SPA與烤箱不開放，開放時間為平日的上午5點半到7點半、下午5點到晚間8點，寒暑假平日則從上午5點半開放到晚間8點，例假日與國定假日（含寒暑假）開放時間為上午8點到下午5點，收費方式為每人每次全票100元、優待票50元。

另，行健館內的羽球場也從5日起開放民眾現場登記使用，開放時間為平日的晚間6點到8點、寒暑假平日的上午8點到晚間8點、例假日與國定假日（含寒暑假）的上午8點到下午5點，收費方式為每面羽球場每次使用全日1000元、半日與夜間650元，另需押保證金500元。

