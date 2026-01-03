新北偏鄉教育2-2》新北幅員遼闊 議員：數位教學、藝文可近性城鄉落差需加強

新北市教育局表示，除提供低收入戶、身心障礙及原住民國小學童免費參與課後照顧外，市府善用科技，規劃科技化學習扶助方案，並與科技產業合作規劃弱勢課後輔導。（新北市教育局提供）

記者黃子暘／新北專題報導

新北市教育局透過利用科技、規劃公私合作等方式，持續挹注偏遠地區、經濟困頓等弱勢學子課後輔導資源。新北市議員陳偉杰分析，在數位教育上，城鄉差距仍存在載具汰換、網路速度等差異，呼籲市府針對落差較大的區域加強預算，並擴大與社福團體、地方社區大學等單位合作協助偏鄉學子。市議員陳乃瑜認為，偏鄉師資培力應予加強，另外偏鄉學子的文化刺激與陪伴也需要受到重視。

陳偉杰表示，偏鄉與弱勢學校在載具汰換、網路速度、數位助理人力方面，相較市區學校仍有明顯不足，許多學校雖然達「生生有平板」，實際卻囿於系統老舊或應用不彰，使數位教育淪為口號，呼籲教育局全面盤點設備現況並加強預算改善，以便學子公平地獲得數位學習機會。

「偏遠地區與經濟弱勢學童在課後輔導的需求更為迫切」，陳偉杰說，除企業資源，建議市府擴大與大專院校、社福團體、非營利組織及地方社區大學合作，補足偏鄉師資、專業課輔、心理支持與科技應用不足，並要強化交通接送、餐食補助與學習安全等配套，讓學童安心留校。

陳乃瑜直指偏鄉師資培力應予加強，她舉例坪林國中公辦民營的誠致教育基金會，民間基金會培養師資，讓教師在教學場域自我學習和實現自我價值，轉化成培育學生的養份；坪林國中成功留下教師在偏鄉任教，教育局可借鏡，加強偏鄉師資培訓與支援，讓學童獲充足教育資源。

此外，陳乃瑜說，偏鄉教育資源不足不僅限於硬體設備，文化藝術的可近性更需要加強，她媒合文教、法治教育等相關領域民間基金會前往偏鄉，執行校園修繕、法治教育、馬戲團表演、原住民歌謠傳唱教學等項目，盼偏鄉學子也能接近文化藝術。

