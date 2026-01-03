為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北偏鄉教育2-1》避城鄉、經濟弱勢釀求學鴻溝 新北公私合作、運用科技免費規劃課輔資源

    2026/01/03 11:30
    新北市教育局表示，除提供低收入戶、身心障礙及原住民國小學童免費參與課後照顧外，市府善用科技，規劃科技化學習扶助方案，並與科技產業合作規劃弱勢課後輔導。（新北市教育局提供）

    新北市教育局表示，除提供低收入戶、身心障礙及原住民國小學童免費參與課後照顧外，市府善用科技，規劃科技化學習扶助方案，並與科技產業合作規劃弱勢課後輔導。（新北市教育局提供）

    記者黃子暘／新北專題報導

    新北市幅員遼闊，如何避免城鄉差距、家中經濟影響教育平權？新北市教育局表示，除提供低收入戶、身心障礙及原住民國小學童免費參與課後照顧外，市府善用科技，規劃科技化學習扶助方案，讓學習不受地域、時間限制，並與科技產業合作規劃弱勢課後輔導，以民間企業穩定經費支援學校依照學子需求開設多元課輔班；針對國中升高中、高中升大學的相關學子，則提供大學生陪讀、課後輔導與寒暑假營隊資源。

    教育局統計新北市經濟弱勢學生人數，國小低收入戶3118人、中低收入戶2717人；國中低收入戶1329人、中低收入戶1038人；高中職低收入戶1364人、中低收入戶942人。

    教育局指出，為避免時間、地點、資源限制影響學子錯過學習，新北全面推動科技化學習扶助，整合線上學扶、AI語音辨識、隨機題庫與跨平台紀錄，提供弱勢及偏鄉國小學生不限時地的免費學習補強，教師可依智慧診斷結果掌握學子學習進度，進一步為孩子指定個別化任務；另外，偏遠學校由教材公司免費提供學習帳號學習。

    公私協力方面，教育局說，市府自2012年起與科技企業合作推動「微星有愛．學生有福」弱勢課後輔導，這項公益課輔模式已經舉辦13年，由企業提供穩定經費支持課輔師資、多元活動與教材設備，讓學校更能依照學子需求開設多元課程，讓學子放學後留在安全學習環境，合計1萬多名弱勢學童受惠。

    教育局表示，在國中升高中銜接方面，市府規劃「學力Up」獎勵金協助學校推動學力提升措施，高中升大學則有與國立台灣大學合作的「升學輔導種子計畫」，部分學校也與大專院校合作引入大學生陪讀、課後輔導與寒暑假營隊資源協助。

    新北偏鄉教育2-2》新北幅員遼闊 議員：數位教學、藝文可近性城鄉落差需加強

