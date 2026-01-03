為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今年還有嗎？彰化芬園5千人搶拔5萬根菜頭 敲碗下一場時間曝光了

    2026/01/03 12:04 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化芬園拔蘿蔔活動，擠入5000人搶拔菜頭。（民眾提供）

    彰化芬園拔蘿蔔活動，擠入5000人搶拔菜頭。（民眾提供）

    太受歡迎了！彰化縣芬園鄉年度大事的拔蘿蔔活動今天（3日）在寶藏寺前農地登場，超過5000人到場搶拔超過5萬根菜頭，不到20分鐘就全部拔光光，許多人都在問「今年還有嗎？」，芬園農會總幹事黃翊愷表示「明年再見」！

    黃翊愷指出，今年網路報名3000人秒殺，現場一早從6點多開始就陸續湧入1、2000人，現場擠入至少5000人，原訂9點半開拔，因為人潮太多，9點多就有人開拔，不到20分鐘就把3公頃約5萬根蘿蔔拔完了。

    黃翊愷強調，今年所種的菜頭學名是朝陽蘿蔔，全部都沒有農藥，雖然今年菜頭價格很平價，但對民眾來說，專程開車來等著拔蘿蔔，這不是為了賺到免費的菜頭，而是因為可以帶來一整年的「好彩頭」，才能吸引各地民眾特地來到芬園拔蘿蔔。

    因此，許多人敲碗下一場拔蘿蔔活動，黃翊愷表示，今年農會契作所種菜頭已全數拔完了，明年確定會繼續舉辦，大家「明年再見」。

    今年的拔蘿蔔活動，也同時辦理農民市集，讓民眾可以拔蘿蔔、逛市集，還可以到寶藏寺求好運，黃翊愷說，這是從拔蘿蔔活動創造話題，一路走到青農共好、寺廟祈福的帶動芬園小旅行，這就是拔蘿蔔的魅力。

    彰化芬園拔蘿蔔活動，5000人搶拔5萬根蘿蔔。（民眾提供）

    彰化芬園拔蘿蔔活動，5000人搶拔5萬根蘿蔔。（民眾提供）

    彰化芬園拔蘿蔔活動，許多人滿載而歸。（民眾提供）

    彰化芬園拔蘿蔔活動，許多人滿載而歸。（民眾提供）

    彰化芬園拔蘿蔔活動，5000人搶拔5萬根蘿蔔。（民眾提供）

    彰化芬園拔蘿蔔活動，5000人搶拔5萬根蘿蔔。（民眾提供）

