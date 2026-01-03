為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    原鄉咖啡2-2》為愛移居宜蘭 花蓮太魯閣族人成部落精品咖啡推手

    2026/01/03 11:05
    來自花蓮的太魯閣族人夏連光，7年前隨愛妻移居宜蘭，熱愛手沖咖啡的他，創辦以推廣部落精品咖啡為主的光覺咖啡。（記者王峻祺攝）

    來自花蓮的太魯閣族人夏連光，7年前隨愛妻移居宜蘭，熱愛手沖咖啡的他，創辦以推廣部落精品咖啡為主的光覺咖啡。（記者王峻祺攝）

    記者王峻祺／宜蘭專題報導

    來自花蓮的太魯閣族人夏連光，7年前隨愛妻移居宜蘭，熱愛手沖咖啡的他，創辦以推廣部落精品咖啡為主的光覺咖啡，期望透過咖啡發揚原民文化，讓全台原鄉咖啡都能在宜蘭飄香，傳遞原民對土地的敬意。

    「光覺咖啡」是夏連光和太太一手創立的品牌，他們遍尋各地部落咖啡，協助排灣族、布農族、泰雅族及阿美族等族人，推廣自產、自銷的原鄉咖啡，將這些心血結晶，透過自身手沖技藝，讓訪客都能在每口咖啡中，品啜到來自山林用溫度、時間淬鍊出的故事。

    夏連光說，在以進口豆為主的市場中，部落咖啡要被看見並不容易，慶幸堅持透過手沖咖啡的連結，讓愈來愈多顧客，關心咖啡背後的文化價值，賦予更深層的意義，體現對原鄉咖啡的認同。

    他說，期盼未來串連更多部落，持續用咖啡替原鄉盡心力，目前也在蘭陽原創館設立手沖交流專區，店長日會親自駐店教學，讓訪客可以體驗手沖樂趣，感受視嗅覺衝擊，以及被咖啡香環繞的幸福感。

    「光覺咖啡」是夏連光和太太一手創立的品牌，他們遍尋各地部落咖啡，向客人推廣自產、自銷的原鄉咖啡。（記者王峻祺攝）

    「光覺咖啡」是夏連光和太太一手創立的品牌，他們遍尋各地部落咖啡，向客人推廣自產、自銷的原鄉咖啡。（記者王峻祺攝）

    「光覺咖啡」還設立手沖交流專區，讓訪客依照流程教學體驗手沖樂趣。（記者王峻祺攝）

    「光覺咖啡」還設立手沖交流專區，讓訪客依照流程教學體驗手沖樂趣。（記者王峻祺攝）

