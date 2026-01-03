共軍演習船艦名為「烏魯木齊」！他曝讓台灣人笑翻原因

中國烏魯木齊艦。（歐新社）

中共近日發動「正義使命-2025」環台軍演，一艘飛彈驅逐艦「烏魯木齊艦（118）」名稱引發熱議。剛好我海軍以「班超艦」與之對峙，不少網友笑稱是「班超震西域」。此外，粉專「Joel來談日本」指出，「烏魯木齊」（oo-lóo-bo̍k-tsè）在台語中也是形容人做事馬虎、不夠細膩，也能拿來說東西做得很粗糙、品質低劣，像是「一隻船做得烏魯木齊，很快就壞了。」

Joel昨日在粉專發文表示，中國軍艦取名「烏魯木齊」，有人不解台灣人為什麼要取笑他們？其實不是因為中國軍艦取名叫做「烏魯木齊」被笑，只是巧合在台灣台語中，的確把「烏魯木齊」（oo-lóo-bo̍k-tsè）用來形容人做事馬虎、不夠細膩，或指一個人愛胡說八道、講話不可信；也能拿來說物品做工粗糙、品質低劣，好像隨便湊一湊就交差。這個詞帶著很濃的地方語感，聽起來像在開玩笑，實際上是在吐槽對方「做得很隨便」或「講得很不實在」。

他指出，在日常用法上，「烏魯木齊」既能罵人也能罵事，例如聽到別人誇大其詞時，可以說：「我聽你咧烏魯木齊，十句無一句實的。」意思是你講得天花亂墜，但沒有一句靠得住。用在物件上也很常見，像是「一隻船做得烏魯木齊，很快就壞了。」用一句話就把「粗製濫造、用沒多久就出狀況」的感覺講得很到位。

Joel表示，這句話的語源，流傳較廣、也較被認同的說法，認為它原本來自「烏漉木製」（oo-lùk-ba̍k-tsè）。所謂「烏漉木」（也有人稱作「漉髓木」）被視為不耐用、品質較差的木材，用這種木頭做出來的家具或器物，自然給人草率、低劣的印象，久而久之就引申成「做事不認真、成品很粗糙」。另一種較少被採納的說法，則把它解釋成「烏魯木齊很遙遠」，有人信口說自己去過或來自那裡時會被當成在唬爛，於是逐漸演變出「胡說八道」的語氣。

Joel說，跟「烏魯木齊」很接近的台灣台語，還有一句「阿撒布魯」，據說這來自日本語「朝風呂（あさぶろ）」也就是早上洗澡。據說在日本江戶時代，「朝湯」不只跟澡堂營業時間有關，也曾被拿來連結到「遊手好閒」的形象。

Joel進一步指出，而在日治時代的台灣，農業社會講究一早就開工，「早上還去洗澡」容易被看成不合常理或不成體統，於是語感一路轉向，變成形容「亂七八糟、很不正經、很不可靠」的意思。

Joel諷刺：「一隻船做得烏魯木齊，很快就壞了。」（取自Joel來談日本粉專）

