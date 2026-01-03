為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    伊朗民眾怒吼要推翻最高領袖 末代王儲巴勒維提出過渡計畫

    2026/01/03 11:38 即時新聞／綜合報導
    伊朗民眾走上街頭怒吼「獨裁者去死」、「推翻最高領袖哈米尼」。（法新社）

    伊朗民眾走上街頭怒吼「獨裁者去死」、「推翻最高領袖哈米尼」。（法新社）

    伊朗近日因通貨膨脹飆升引發全國抗議，民眾走上街頭怒吼「獨裁者去死」、「推翻最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）」，流亡在海外的伊朗巴勒維王朝末代王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）已表態他有伊朗伊斯蘭共和國政府倒台後的過渡計畫。

    綜合外媒報導，伊朗伊斯法罕、哈馬丹、巴博勒、德黑蘭、巴格馬利克（Baghmalek，巴勒維王朝對國王的死忠區域）都爆發街頭抗爭，民眾一方面要求最高領袖哈米尼下台，另一方面又高喊「國王萬歲（Javid Shah）」，亦即支持末代王儲巴勒維返國執政。

    伊朗人民的這種訴求，代表他們已不僅是對經濟政策、領導人不滿，而是全面否定伊朗伊斯蘭共和國政權，類似的示威口號還有「國王（巴勒維）將重返故土」、「推翻扎哈克（Zahhak，伊朗歷史上知名暴君，指稱目前的執政者）」。

    不過，伊朗安全部隊使用催淚瓦斯、高壓水砲和橡皮子彈暴力鎮壓抗議民眾，目前傳出有6人死亡。美國總統川普2日對此發表聲明，強調若伊朗向抗議者開火，美國將出手相救。

    末代王儲巴勒維同天稍晚在X發文，感謝川普所提供的支持，並透露假如伊朗政權遭到推翻，他能夠提供已得到人民支持的穩定過渡計畫。巴勒維說，示威民眾冒著生命危險，讓他知道自己身上的責任，亦即讓伊朗回到曾經和美國建立的關係，這種關係給中東帶來了和平與繁榮。

    巴勒維同時還在波斯語帳號上向伊朗人民喊話，指稱若要戰勝當局鎮壓，那麼必須要各地民眾同時大規模聚集，並在關鍵路段、主幹道上設置路障，相信在數百萬民眾到街頭集結的狀況下，掌權者就會失去鎮壓的能力。

    流亡在海外的伊朗末代王儲巴勒維，已表態他有伊朗政權倒台後的過渡計畫。（法新社）

    流亡在海外的伊朗末代王儲巴勒維，已表態他有伊朗政權倒台後的過渡計畫。（法新社）

