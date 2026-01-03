為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    合歡山「女警小姐姐」雪地執勤網心疼 民眾送300袋薑母紅茶暖身

    2026/01/03 11:03 記者張協昇／南投報導
    南投仁愛警分局獲贈300袋薑母紅茶沖泡飮，讓員警暖身又暖心。（警方提供）

    南投仁愛警分局獲贈300袋薑母紅茶沖泡飮，讓員警暖身又暖心。（警方提供）

    冷氣團一波波來襲，合歡山連日降雪，南投縣仁愛警分局翠峰派出所蕭姓女警，日前在風雪中堅守崗位執勤畫面被PO上網後，引發上萬名網名按讚鼓勵，各界也紛紛對員警於雪季辛苦執勤情形表達關切之意，就有一位民眾聞訊寄送300袋薑母紅茶沖泡飲到分局，表達慰勞之意，讓員警感受到既暖身又暖心。

    蕭姓女警是翠峰派出所唯一女警，日前獨自站在風雪中執行交管勤務時堅守崗位、久久未移動，畫面經臉書「中橫路況交通資訊站」PO出，並標註「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹...」後，引發上萬名網友按讚，並紛紛留言稱讚其敬業精神，以及關切雪季期間是否提供員警更完善的禦寒裝備等問題，還有人建議設簡易崗哨讓員警躲避風雪。

    而有一位吳姓女士聞訊，昨寄送了300袋薑母紅茶沖泡飮到分局，表達慰勞之意，為在寒冬中的堅守崗位執勤的員警注入一股溫暖力量。員警表示，這杯薑母紅茶，暖暖的滋味不僅暖身，也從喉嚨一路暖到心裡，是對在在冰冷雪地執勤員警滿滿的支持與鼓勵。

    南投縣仁愛警分局蕭姓女警，日前在風雪中堅守崗位執勤畫面被PO上網後，引發上萬名網名按讚鼓勵。（圖擷取自臉書「中橫路況交通資訊站」）。

    南投縣仁愛警分局蕭姓女警，日前在風雪中堅守崗位執勤畫面被PO上網後，引發上萬名網名按讚鼓勵。（圖擷取自臉書「中橫路況交通資訊站」）。

    合歡山進入雪季，員警執行雪季交管勤務相當辛苦。（警方提供）

    合歡山進入雪季，員警執行雪季交管勤務相當辛苦。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播