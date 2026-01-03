為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國曝光住家衛星照 沈伯洋：展現對民主台灣的集體自卑

    2026/01/03 12:16 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    中國社群特定博主及官媒「今日海峽」近日散播民進黨立委沈伯洋的居住地與工作地點的衛星影像，引發暴露個資爭議。對此，民進黨立委沈伯洋表示，中國標註的是沈伯洋的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑。

    沈伯洋在臉書PO文表示，對付中國威脅，核心只有一個：做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降，這幾天中國又對沈伯洋「精準打擊」，早在軍演結束時，中國腳本就啟動了。原因很簡單：軍演無效、股市還漲，加上沈伯洋持續拆解國防謠言，對方可能惱羞成怒，決定直接針對個人。

    沈伯洋指出，這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版：從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾。這三天他都懶理，只是靜靜看戲，順便把跟風起舞的帳號再次完成盤點歸檔。

    沈伯洋續指，中國在等什麼？他們在等我恐慌，批評他們衛星圖的畫質或地點錯誤，就可順勢拋出更清晰的照片，製造「處處是眼線」的恐懼。但他們錯了，這種心理戰在台灣毫無效果。

    沈伯洋直言，中國標註的是他的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑，最後，對於前些日子還在那邊嘴行車記錄器的，沈伯洋不會說你是協力者，因為你們層次還差的遠，但在學術上，這有個專有名詞，叫做：「有用的笨蛋」（Useful Idiots）。

