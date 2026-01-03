為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共曝光住家、工作地點衛星照 沈伯洋反擊：威嚇台灣效果遞減

    2026/01/03 12:20 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    中國屢次鎖定攻訐民進黨立委沈伯洋，近日更在官媒及社群不斷散播，以衛星影像公開其居住及工作地點等資訊進行威嚇。對此，沈伯洋今（3日）強調，台灣人用Google Earth看得更清楚，但中方此類做法意在分化台灣社會，隨國人越來越理解後，中方的威嚇效果及邊際效益就會不斷遞減。

    中國社群特定博主與官媒「今日海峽」近日發播訊息，宣稱要在2026年首日送給沈伯洋一份「大禮」，並附上其居住地與工作地點的衛星影像，強調藉此曝光「台獨」頑固分子哪裡逃。

    對此，沈伯洋今受訪表示，針對中國發了衛星圖，標識錯誤住家和工作地點，此事其實早在今年1月1日發生時就有掌握。中國此前正在軍演，但在軍演上沒討到什麼便宜，所以可能想在軍演過後做一些能得分的項目；正是因為台灣有一堆應和中國論述的人，不管是擋國安法案或國防預算，這也是其唯一能夠得分的點。

    沈伯洋說，1月1日中國博主發布的衛星圖，但這個人可能不知道，台灣人用Google Earth看得比他更清楚，中方還放在YouTube、觀察者網，甚至用虛假IP在PTT發文進一步操作，跟之前關西機場操作方式如出一轍。

    「這就是中國想要分化台灣社會、威嚇台灣民眾的經典做法！」沈伯洋指出，很可惜的是，當台灣人民對這些事情越來越理解之後，就跟其軍演一樣，所達到的效果及邊際效益就會不斷降低。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播