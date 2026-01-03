2026年度總預算卡關 卓揆喊話藍白立委回歸正途

行政院長卓榮泰出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」致詞。（記者張軒哲攝）

2026年新年到來，但新年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，行政院長卓榮泰今（3）日指出，已經1月3日，他非常焦慮，如果總預算沒過，連2026年都困難，如何展望2027年，希望立法院藍白立委可以回歸正途，辦一點福國利民的事情。

卓榮泰今出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」表示，每年計畫跟預算都要如實展開，交通部有一項很好的政策就是推動通勤月票TPASS，未來的TPASS 2.0+對通勤族與長程旅客有更多優惠，今年編列75億元預算推動TPASS，必須拜託地方政府協助執行，例如台中市府今年會有2.6億元執行。

卓榮泰尷尬地向台下台中市副市長黃國榮表示，因為目前還沒有預算，請市府先墊付，通過之後如數補回，除了TPASS之外，今年開始還有縣市河川整治工程，4年1000億元，第一年在台中也有4.27億元，如果無法在汛期前完工，恐會影響民眾安全，又要招致批評。

另外，在無人載具產業發展也補助給台中市府4千多萬元，但現在全國各縣市預算都還沒有著落，希望立法院可以回歸正途，辦一點福國利民的事情，讓預算通過，政策才能進行，各項建設才能展開。

