    首頁 > 政治

    警政署：全力維護沈伯洋安全 嚴辦在地協力者

    2026/01/03 12:11 中央社
    警政署表示，中國大陸媒體近日以頭條公布立法委員沈伯洋相片、居住及工作地的衛星影像，並向外界徵求線索。警方會全面強化沈伯洋安全維護，並依法嚴辦在地協力者。（擷自臉書）

    警政署表示，中國大陸媒體近日以頭條公布立法委員沈伯洋相片、居住及工作地的衛星影像，並向外界徵求線索。警方會全面強化沈伯洋安全維護，並依法嚴辦在地協力者。

    警政署今天發布新聞資料指出，為確保沈伯洋依法行使立法委員職權及其個人人身安全，已責成相關警察機關，全面強化沈伯洋相關安全維護，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。

    警政署表示，嚴正呼籲國人，切勿成為敵對勢力在地協力者，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈伯洋的人身安全、住居處所及社會秩序行為，均屬違法，警方將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

    警政署表示，社會大眾可安心生活但要保持警覺，不必恐慌，警察會站在第一線，守護人民安全，會讓民眾對生活感到安心，並維護立委人身安全與穩定民主制度。警方將持續秉持依法行政、專業執法，確保社會安定與國人安全。

