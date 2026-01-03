台南防災會議 專家建議設置「區域型微電網」降低大規模停電衝擊

專家建議善用綠能建置「區域型微電網」防災應變，圖為清水路太陽光電路廊自行車道。（記者洪瑞琴攝）

台南市政府召開災害防救專家諮詢委員會，由市長黃偉哲主持，會議跳脫傳統工程導向的防災思維，聚焦「疏散撤離與避難收容的精進作為」，並以丹娜絲颱風及0728豪雨期間出現的複合式災害為例，檢討極端氣候下的應變作為。

市府日前邀集中央氣象署、成功大學防災研究中心及府內外相關單位與會，專家指出，面對氣候變遷帶來的高度不確定風險，防災除硬體建設外，更須補強制度設計與風險溝通。建議善用台南綠能優勢，逐步建置「區域型微電網」，在災害發生時具備自主供電能力，降低大規模停電對通報、指揮與救援造成的衝擊。

專家也提醒，政府在對外宣傳防災成果時，應清楚說明工程限制與可能存在的「殘餘風險」，透過有效溝通協助社會建立合理期待，避免災後誤解。

在疏散避難規劃方面，專家建議跳脫行政區界線，改以民眾實際的「生活圈」重新檢視撤離動線與集結點，並強化地圖指引與標示，提升災時辨識效率。

黃偉哲表示，台南面對先天地理條件與氣候變遷挑戰，防災不能只靠工程，更需強化軟體應變與跨局處協調。回顧丹娜絲風災期間出現的大規模停電與特殊災損，正考驗市府整體應變能力，未來防災核心仍以確保市民安全為優先。

副市長葉澤山指出，災害應變不只是撤離人員，更要讓民眾在避難收容期間感到安心。南市政府災害防救辦公室表示，市府已推動「一里一台發電機」計畫，全市完成649台配置，並建立跨區聯防機制，確保第一線區公所在災時能持續運作，強化整體防救災韌性，另外面對如「大規模屋頂受損」等特殊情境下的應變不足之處再加強。

南市府去年12月31日召開災害防救專家諮詢委員會，專家建議建置「區域型微電網」。（南市政府災害防救辦公室提供）

