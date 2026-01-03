原鄉咖啡2-1》風味迷人生豆評鑑驚豔各界 宜蘭成立交流平台

宜蘭雲端紅土咖啡莊園的咖啡農和精品咖啡推手夏連光相互交流部落咖啡。（記者王峻祺攝）

記者王峻祺／宜蘭專題報導

台灣原鄉咖啡的獨特海島風味令人著迷，日治時期最早引入150棵樹種後，歷經百年環境淬鍊，栽培面積最大宗的阿拉比卡，已出現包括鐵比卡等品系變異，宜蘭雖僅種植10公頃，但生豆評鑑驚豔各界，去年蘭陽原創館更成立全台部落交流平台，打造精品化形象，目標躍上國際市場。

全台咖啡栽培面積超過1千公頃，主要產區在屏東、嘉義及南投，每年產值約10億元，宜蘭分布大同、南澳鄉一帶，10公頃面積每年平均可產5千多公斤，因位處山坡地排水好、溫差大，加上採自然草生的小面積栽種方式，造就出質地溫和、餘韻長的風味。

請繼續往下閱讀...

宜蘭看準近年部落咖啡朝精品化走向，蘭陽原創館去年成立台灣首座部落咖啡交流平台，並以光覺咖啡為據點，網羅全台5個縣市的9款部落咖啡豆進行評比，種植於宜蘭雲端紅土咖啡莊園一舉摘下頭等獎，迷雅薩咖啡莊園則分別拿到優等獎及精品獎。

雲端紅土咖啡莊園的咖啡農許阿榮，在大同崙埤部落種植1公頃、約600棵鐵比卡果樹，連續16年靠著草生栽培的園藝專業打響知名度。他說，經宜蘭氣候的洗禮及淬鍊，每年咖啡風味略帶差異，前年產量豐收，但去年銳減不到十分之一，不過味道卻很獨特，果實大、豆子小，去皮烘乾後，還有略帶香蕉的果香。

宜蘭大學通識教育中心副教授兼原住民族學生資源中心主任王進發說，日治時期演變迄今，部落咖啡目前約有10多種品系，宜蘭海拔雖不高，但濕度、溫度及排水均適合生長，尾韻有著多層次風味；要成就好喝咖啡，培植技術占5成、烘豆火侯掌控占3成，最後2成則取決於咖啡師的手沖經驗。

蘭陽原創館執行長王嘉勳說，成立原鄉咖啡交流平台，是為讓更多部落咖啡農參與，盡情展現台灣山林咖啡的多樣風貌，吸引民眾深入認識部落咖啡的潛力與價值，藉此連結國際市場。

宜蘭大學也針對原鄉咖啡結合產官學界，帶領農友投入產業研習，透過推廣和專業培訓，串聯產業經濟鏈，讓在地部落咖啡，持續符合精品化標準，並藉由推廣平台，讓民眾不僅能喝到在地精品，也認識來自全台部落的咖啡。

蘭陽原創館去年成立全台部落交流平台，打造咖啡精品化形象。（記者王峻祺攝）

宜蘭雲端紅土咖啡莊園的咖啡豆獲得評鑑頭等獎。（記者王峻祺攝）

宜蘭部落咖啡雖僅種植10公頃，但生豆評鑑驚豔各界。（記者王峻祺攝）

蘭陽原創館去年成立全台部落交流平台，推廣各地原鄉咖啡豆。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法