    排水溝不臭了還養魚？里民驚覺「清澈真相」竟是自來水漏半年

    2025/12/25 06:58 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣田中鎮龍潭里216巷一帶的排水溝，長年清澈見底，連里長巡視都感到神奇。（民眾提供）

    一般排水溝總給人又臭又髒的印象，但彰化縣田中鎮龍潭里216巷一帶的排水溝，卻長年清澈見底，不僅沒有異味，還聚集不少吳郭魚悠游其中，成了地方另類奇景。不過，這條「乾淨排水溝」背後的真相，卻讓里民笑不出來，原來是附近自來水管線破裂，乾淨的自來水白白流進水溝，居民不僅無心賞魚，更常因水壓過低飽受無水可用之苦。

    龍潭里長指出，該路段排水溝有別一般排水，不僅清澈不臭，甚至吸引吳郭魚繁衍，後來經過多方查證，才發現是地下自來水管線破損漏水，因清水不斷湧入溝中，才讓排水溝清澈透明。

    里長表示，漏水問題已向台灣自來水公司反映，至少超過8個月，但至今仍未找出確切漏水點，導致管線水壓長期偏低，部分住戶晚上甚至無水可用，只好自掏腰包加裝抽水馬達因應。

    里民無奈地說，過去只有過年用水量大時才會出現水壓不足，這半年卻成了常態。里長無奈表示，期待相關單位正視問題，早日修復管線，讓自來水回歸家家戶戶，而非白白流入排水溝中。

    彰化縣田中鎮龍潭里216巷一帶的排水溝，不僅沒有異味，還聚集不少吳郭魚悠游其中 。（民眾提供）

