12/25 各報重點新聞一覽

涉收廠商供養逾700萬 藍委鄭天財起訴 求刑10年

國民黨籍立委鄭天財涉嫌透過辦公室執行長張騰龍居間接受各廠商供養，時間長達三、四年，金額逾七百萬元。廠商可獲得「特助」頭銜，公司需要協助時，鄭也會出手相助。台北地檢署認定鄭涉犯貪污治罪條例等罪，昨將他起訴，並具體求刑十年以上徒刑；行賄業者則予以緩起訴兩年處分，並支付公庫七十至兩百萬元。

聚餐私帳公報 台中前地政局長吳存金起訴

台中地檢署追查時任台中市政府地政局長吳存金，任內涉嫌私帳公報、假公濟私案，查出吳存金將與親友的私人聚餐費用，通通用首長特別費的公款核銷，甚至以慶祝盧秀燕連任名義，實則帶親友上米其林餐廳進行家庭聚會，累計十一次詐得公款六萬餘元；檢方痛批她強烈戕害人民對公務員執行職務之尊重及信賴，對社會觀感傷害甚鉅，依貪污等罪起訴。

列39個捷運站 稱「下個張文會出現」 恐嚇公眾 2天火速起訴

男子張文犯下引發社會恐慌的四死十一傷隨機殺人案，住桃園市的卅二歲林姓男子，竟在此時上網稱「下一個張文，會出現」，羅列雙北卅九個捷運站將依序發生恐怖攻擊事件；新北市警林口分局廿二日下午將林逮捕法辦，桃園地院昨凌晨裁定將他限制住居後請回，檢方火速於昨天下午偵結，將林男依恐嚇公眾罪起訴，建請法院從重量刑。

朝野學「川普帳戶」擬推兒童帳戶 18歲領回

朝野立委競相效法美國政府「川普帳戶」，主張設立「孩童儲蓄帳戶」。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌十一月高峰會談，曾宣示藍白兩黨智庫對接，兩人今天上午將舉行記者會，共同宣布推動「台灣未來帳戶」（TFA，Taiwan Future Account），由國家制度支持育兒家庭，從孩子出生開始累積資源，強化家庭後盾，為下一代打造更穩定的成長環境，落實「投資孩子，就是投資台灣的未來」。

美最新「中國軍力報告」 共軍能對美構成直接安全威脅

彭博資訊報導，美國國防部廿三日晚間發表「二○二五年版中國軍力報告」指出，中國正處於「歷史性軍事擴張」，解放軍在多個領域有所成長，「已有能力對美國構成直接安全威脅」，使得美國本土「愈加脆弱」。

台灣人均GDP118萬元 全民無感

美國《新聞週刊》（Newsweek）23日報導，根據國際貨幣基金（IMF）數據顯示，2025年台灣的人均GDP在亞洲主要經濟體位居第四，這是23年來首度超越韓國，同時持續領先日本。分析稱，由於全球對先進半導體需求高漲，「矽島」台灣的經濟終於勝過「經濟強國」韓國。

政府先出錢 朝野競推給兒女第一桶金

為搶救少子化危機，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日將一起宣布共同提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。民進黨立委郭國文24日也提出「轉大人ETF」方案，由家長與政府每月各出1200元，以基金方式操作，等孩子18歲時即可累積超過100萬元。

