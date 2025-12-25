為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東整晚連6震！氣象署：未來3至7天留意規模6.0餘震

    2025/12/25 06:47 即時新聞／綜合報導
    昨日17時47分台東縣卑南鄉發生規模6.1有感地震，地震深度為11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里，最大震度為台東縣卑南5弱。（圖擷自氣象署）

    昨日17時47分台東縣卑南鄉發生規模6.1有感地震，地震深度為11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里，最大震度為台東縣卑南5弱。（圖擷自氣象署）

    台東縣卑南鄉昨晚5時47分發生規模6.1地震，最大震度達5弱，在當地造成不少災情，台鐵部分路段也無法通行，自昨晚至今晨陸續發生多起地震，今晨仍有規模4.6地震，氣象署也提醒，未來3至7天內可能再有規模5.5至6的餘震出現，提醒民眾做好防震準備。

    昨日下午17時47分台東縣卑南鄉發生規模6.1有感地震，地震深度為11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里，最大震度為台東縣卑南5弱。

    昨日18時39分台東縣卑南鄉發生規模3.7有感地震，地震深度為5.9公里，震央位於台東縣政府西北西方11.5公里，最大震度為台東縣卑南3級。

    昨日18時48分台東縣卑南鄉又發生規模3.7有感地震，震央位於台東縣政府西北西方10.6公里，地震深度5.5公里。最大震度台東縣卑南、台東市2級。

    昨日19時7分台東縣卑南鄉又發生芮氏規模3.1有感地震，震央位於台東縣政府西北西方10.1公里，地震深度5公里。最大震度台東縣卑南、台東市2級。

    今晨03時41分台東縣延平鄉發生規模4.6有感地震，地震深度為8.1公里，震央位於台東縣政府北北西方17.4公里，最大震度台東縣卑南4級。

    今晨4時40分台東縣卑南鄉發生規模4.2有感地震，地震深度為8.4公里，震央位於台東縣政府北北西方15.8公里，最大震度為台東縣鹿野4級。

    今晨03時41分台東縣延平鄉發生規模4.6有感地震，地震深度為8.1公里，震央位於台東縣政府北北西方17.4公里，最大震度台東縣卑南4級。（圖擷自氣象署）

    今晨03時41分台東縣延平鄉發生規模4.6有感地震，地震深度為8.1公里，震央位於台東縣政府北北西方17.4公里，最大震度台東縣卑南4級。（圖擷自氣象署）

    今晨4時40分台東縣卑南鄉發生規模4.2有感地震，地震深度為8.4公里，震央位於台東縣政府北北西方15.8公里，最大震度為台東縣鹿野4級。（圖擷自氣象署）

    今晨4時40分台東縣卑南鄉發生規模4.2有感地震，地震深度為8.4公里，震央位於台東縣政府北北西方15.8公里，最大震度為台東縣鹿野4級。（圖擷自氣象署）

