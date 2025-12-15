「愛是最好的傳承」員林國小校友捐500萬設教育基金 紀念雙親春風化雨

員林國小校友陳昭吟（左六）與夫婿黃志超（左五），為紀念曾在員林國小擔任教師的父母，捐出500萬元成立教育基金，希望造福更多學子。（員林國小提供）

彰化縣員林市員林國小近日歡慶創校128週年，迎來一份溫暖厚禮。校友陳昭吟與夫婿黃志超感念曾任教於母校的雙親，決定捐贈500萬元成立「員林國小陳鐘熹、魏貴美教育基金」，盼將對教育的熱情與關懷，化為實質力量，持續守護學弟妹的求學之路。

員林國小校長蕭勝斌表示，陳鐘熹、魏貴美老師分別在校服務42年、41年，作育英才無數，兩人育有陳昭吟等4位女兒，和女婿黃志超也都是員林國小校友，對母校情感深厚。黃志超夫婦日前主動聯繫校方，表達想以岳父母的名義成立教育基金，希望能實質幫助更多學子圓夢，讓校方深受感動。

陳昭吟表示，看著父母數十年如一日陪伴學生，不僅傳授知識，更以身作則培養品格，這份對教育的投入深深影響家人，希望透過成立教育基金，把對學生的愛傳承下去。

校方指出，教育基金中將撥出100萬元作為設立「奮發優秀學生獎學金」，協助弱勢學童安心就學。由於陳鐘熹曾任體育教師，家屬也期盼未來基金能充實體育設備、推廣體育教育，並支持學生參與各項賽事，鼓勵孩子多元發展、勇敢追夢。

員林國小歡慶創校128週年，校友陳昭吟（左二）等四姊妹，與女婿黃志超（右三）出席祝賀。（員林國小提供）

