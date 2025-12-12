為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化首座戶外健身設施 華興公園亮麗登場還有「毛小孩」專區

    2025/12/12 08:21 記者湯世名／彰化報導
    華興公園整修新增毛小孩專區。（記者湯世名攝）

    華興公園整修新增毛小孩專區。（記者湯世名攝）

    斥資1050萬元的彰化市華興公園整體改善工程落成啟用了，改善後的公園兼具「健身、兒童、寵物友善」3大功能，可同時滿足兒童、青壯年、銀髮族及毛小孩等不同族群需求，成為一座融合運動、休閒與親子活動等多功能的生活型公園。市長林世賢表示，這是彰化第一座戶外健身設施區，配備多項專業體能訓練器材，滿足青壯族群休閒健身需求，也提供年長者維持日常肌耐力的設備，「走出家門就能運動」。

    林世賢說，為孩子打造更安全有趣的遊憩空間也是本次改善重點，兒童遊具區全面翻新，導入多元遊戲路線與挑戰元素，強化探索、平衡及團體互動體驗，並鋪設安全減震地墊，大幅提升使用安全與舒適性，搭配新增綠地與綠色空間，有助舒緩壓力並降低都市熱島效應。

    他表示，這次華興公園改善工程，充分納入民眾使用經驗及地方意見，真正把公園打造為「孩子能玩、家長能休息、長輩能運動、毛孩友善」的全齡共享的多元場域。

    有鑑於銀髮與弱勢等族群的需求，此次公園改善工程規劃，還考量行動安全與環境包容性，納入全園無障礙動線與友善步道系統，提升輪椅、助行器與嬰兒車通行便利性，並調整高低差與照明配置，確保不同年齡與身體條件的民眾皆能安心使用。

    此外，因應飼主與毛孩家庭增加，也新增寵物友善設施與清潔配套，設置清潔袋、沖洗設備與明確規範，打造舒適可共享的寵物活動空間。

    民眾在公園新增的戶外健身區作肌力訓練。（記者湯世名攝）

    民眾在公園新增的戶外健身區作肌力訓練。（記者湯世名攝）

    林世賢在新增的戶外健身區訓練肌力。（記者湯世名攝）

    林世賢在新增的戶外健身區訓練肌力。（記者湯世名攝）

    圖
    圖
