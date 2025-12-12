嘉義湖美夜市12/16華麗再起！將發1500份200元消費券爽吃爽玩

湖美夜市遊戲攤位提供國外旅遊獎品。（湖美夜市提供）

嘉義市合法的夜市「湖美夜市」，即將在12月16日（週二）晚間重新開幕！該夜市今年7月因丹娜絲颱風侵襲受損暫停營業，管理經營單位投入資源進行整修與重新規劃，攤商陣容堅強，優化整體環境和停車動線，目標重振民眾信心，以經典的夜市特色小吃帶動觀光熱潮，開幕當晚6點起每個整點發放500份200元消費券，共1500份，讓民眾爽吃爽玩。

位於湖子內地區的湖美夜市，此次重啟針對交通便利性進行升級，管理單位在夜市規劃充足的機車停車格，周邊有大量的汽車空間，提升民眾便利性。

管理單位表示，為提供舒適的用餐環境，規劃美食座位區，讓民眾可開心享受各式特色小吃，無需邊走邊吃；現場攤商包羅萬象，從傳統古早味、創新排隊美食到異國風味，應有盡有，讓在地鄉親與外來遊客大飽口福。

為慶祝重新開幕，湖美夜市管理單位祭出大手筆振興活動，開幕當晚6點起每個整點發放500份200元消費券，總計1500份，讓民眾「吃喝爽玩」；除消費券外，夜市內遊戲攤位準備豐富大獎，有韓國國外旅遊行程等豪華獎品，鼓勵民眾進場同歡。

管理單位表示，湖美夜市是極具潛力的觀光據點，希望藉由全面升級與回歸活動，展示夜市的強大生命力與獨特魅力，將此處打造成嘉義地區夜間休閒娛樂的新地標，歡迎民眾12月16日前來見證湖美夜市華麗重生。

嘉義市湖美夜市重新開幕，將發200元消費券。（湖美夜市提供）

湖美夜市規劃機車停車位，周邊有充足的汽車停車空間。（湖美夜市提供）

