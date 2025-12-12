打造貼近原鄉長者的精準長照 屏縣推文化安全與無圍籬照顧

友善失智商家宣導。（屏東縣政府提供）

語言、祭儀、文化禁忌與生活習慣，對原鄉部落長者照顧品質有重大影響，屏東縣政府近年積極深耕原鄉長照，不但把服務送進部落，更以文化安全、語言脈絡與在地生活方式為基礎，打造最貼近原住民族需求的長照模式。

長照處長陳桂敏表示，屏東以紮根式作法推動原鄉長照，目前全縣文健站已達77站，佈建率居全國之首。照顧服務除了專業訓練，更融入族語、文化禁忌與傳統儀式，讓照顧同時承載文化延續與尊重；屏東推動的是部落共治、文化共融的照顧模式，以部落力量打造最貼近長者需求的精準長照。

近年縣府也積極推動「無圍籬照護」，突破過往固定場所的服務模式，讓照顧融入社區日常與熟人社會，使長者從被動接受服務者，轉為文化傳承與生活場域的參與者，重拾尊嚴、自信與生命價值。以來義鄉丹林部落失智友善社區為例，善用排灣語失智評估工具、培訓在地友善天使與商家、錄製部落版宣導影片等，讓語言、文化與照顧深度結合。

縣府也關注原鄉家庭夜間照顧壓力，試辦「原鄉夜間喘息服務」。透過個案訪談、人力配置與文化適切性分析，顯示夜間喘息能提升長者安全感，更改善家屬睡眠與生活品質。

陳桂敏表示，屏東推動原鄉長照並非短期計畫，而是系統性的文化照顧工程，從族語化評估工具、在地化失智友善流程，到部落治理與無圍籬照護場域建構，就是要讓長者不離鄉、不失根，以族語被理解、以文化被照顧。

長照處指出，縣府未來將持續擴大成果，推動宣導行動、友善天使擴編及族語工具上線，將文化照顧與失智友善從個人延伸至家庭與部落，逐步形塑完善的原鄉長照支持網絡。有需求者可撥打1966長照專線。

屏縣牡丹日照所提供的夜間臨時住宿服務。（屏東縣政府提供）

