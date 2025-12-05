週末好天氣、高溫飆28度 下週2波東北季風接力報到

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

把握週末好天氣！中央氣象署預報，明、後2天東北季風減弱，各地氣溫回升，且大多是晴到多雲的好天氣，白天高溫可達28度，但下週一又有一波東北季風增強，下週六也預期會有另一波東北季風大降溫。

氣象署預報員曾昭誠表示，週末假日2天僅剩下東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有零星短暫雨，北部白天溫度約22度到25度，週日白天更可達28度，但日夜溫差大，深夜清晨低溫約17度，部分空曠地區可能會再低1到2度。

「下週一（8日）又有一波東北季風增強，但影響時間短」，曾昭誠說，下一波東北季風從週一清晨開始降溫，這波東北季風強度不強，北部、宜蘭和花蓮白天高溫降到22~25度，低溫約17~21度。

曾昭誠指出，下週一東北季風增強後，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠說，下週三東北季風就減弱了，氣溫逐漸回暖、天氣轉好，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，白天溫度也會恢復到24~27度；但下週六可能又有一波冷空氣報到，目前預報強度大約是東北季風等級。

氣象署今天也公布未來2週的「月長期天氣展望」，模式預測未來2週主要為東北季風影響的天氣型態，台灣附近環境場水氣較少，各地大致為多雲到晴，僅北部、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

未來第二週（12月13日~12月19日）期初，氣象署預測東北季風增強，各地氣溫有明顯下降趨勢，但近期模式第二週預報的不確定性較高。

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

氣象署公布未來2週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法