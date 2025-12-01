為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北廊廳啟用好兆頭！桃機送出「限定乖乖」 旅客搶拿超驚喜

    2025/12/01 11:07 記者陳逸寬／桃園機場報導
    桃機公司為今日試營運特別訂製「北登啟用限定款」乖乖。（記者陳逸寬攝）

    桃機公司為今日試營運特別訂製「北登啟用限定款」乖乖。（記者陳逸寬攝）

    桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今（1日）起進入試營運。桃園機場公司董事長楊偉甫上午視察表示，北廊廳啟用是團隊全力趕工的重要階段性成果，並以今日的順利運作作為首要目標。他說，首日就能看到航班幾乎滿座，顯示旅客對新設施反應正面，「今天對大家來說都是值得開心的一天。」

    楊偉甫指出，試營運期間最重要的任務，就是收集旅客及第一線人員的意見，作為改善營運、調整動線與設備的重要參考，以便在月底正式啟用前做好萬全準備。他強調，「只有最好」是團隊努力的方向，希望第三航廈正式啟用時，能呈現最具國門水準的台灣國際機場。

    為了迎接北廊廳啟用首日，桃機公司也準備特別訂製的「北登啟用限定款」乖乖（5香口味）分送給旅客，希望藉由台灣人熟悉的「乖乖文化」，象徵設備運作順利、試營運一路平安，也為旅客留下更具紀念性的搭機體驗。現場亦布置特大包乖乖與拍照打卡框，吸引不少旅客合影留念，增添啟用活動的儀式感。

    至於試營運期間航班配置，楊偉甫說，會採取滾動檢討方式，逐步增加航班量，以進行壓力測試。他補充，每一座空橋都會逐一啟用、實際運轉，藉此完整檢視系統是否需要調整或優化。「找到問題、立即改進，是試營運最重要的目的。」他呼籲旅客多提供意見回饋，機場公司也將虛心接受，以展現最佳營運狀態迎接第三航廈全面啟用。

    外國旅客拿到臺灣經典零食「乖乖」驚喜笑開懷。（記者陳逸寬攝）

    外國旅客拿到臺灣經典零食「乖乖」驚喜笑開懷。（記者陳逸寬攝）

    桃機公司加碼推出特大包乖乖與打卡框，吸引旅客駐足拍照留念。（記者陳逸寬攝）

    桃機公司加碼推出特大包乖乖與打卡框，吸引旅客駐足拍照留念。（記者陳逸寬攝）

    桃機公司在試營運首日特別送上「北登啟用限定款」乖乖給現場旅客。（記者陳逸寬攝）

    桃機公司在試營運首日特別送上「北登啟用限定款」乖乖給現場旅客。（記者陳逸寬攝）

    桃機公司在試營運首日特別送上「北登啟用限定款」乖乖給現場旅客。（記者陳逸寬攝）

    桃機公司在試營運首日特別送上「北登啟用限定款」乖乖給現場旅客。（記者陳逸寬攝）

    桃機公司為今日試營運特別訂製「北登啟用限定款」乖乖。（記者陳逸寬攝）

    桃機公司為今日試營運特別訂製「北登啟用限定款」乖乖。（記者陳逸寬攝）

    桃機董事長楊偉甫強調，試營運就是要「找問題、即時改進」，確保正式啟用順利。（記者陳逸寬攝）

    桃機董事長楊偉甫強調，試營運就是要「找問題、即時改進」，確保正式啟用順利。（記者陳逸寬攝）

    圖
    圖
