福衛八號首顆衛星齊柏林入軌 上午10：42首度通過台灣上空

福衛八號首顆衛星「齊柏林」今天凌晨升空，並於台灣時間清晨5時4分順利入軌。國家太空中心表示，齊柏林衛星於清晨5時34分首度與位在挪威海外地面站通聯，通聯時間11分51秒，初步確認衛星健康，預計上午10時42分許首度通過台灣上空並與地面站通聯。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星（FS-8A）關鍵元件自製研發比率達84%，由總統賴清德命名為「齊柏林」，延續已故導演齊柏林守護台灣的精神，期望齊柏林衛星在浩瀚太空中守望台灣、記錄台灣，也讓世界看見台灣。

歷經火箭航班5次延期，齊柏林衛星原訂台灣時間今天凌晨2時18分升空，不過，太空探索公司（SpaceX）評估，為避免衛星入軌後碰撞，延至凌晨2時44分搭乘SpaceX獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地成功發射升空。齊柏林衛星於5時04分脫離火箭，進入預定軌道。

國家太空中心主任吳宗信表示，負責上傳指令及回傳資料的天線站有3站，包含台灣新竹、桃園、台南，以及2個海外站，分別位於挪威斯瓦爾巴（Svalbard）、南極特羅爾（Troll）研究基地。

吳宗信說，依運行軌道，首次通聯是挪威地面站，此時齊柏林衛星設定為低頻模式，已接收到的健康資料，包含確認太陽能板已展開、推進系統壓力正常、電池溫度正常，姿態控制已啟動，將利用接下來與地面站通聯的機會持續傳送指令，逐步穩定衛星狀態。

國家太空中心表示，除了福衛八號的齊柏林衛星，共乘Transporter-15火箭同航班的5顆台灣自製立方衛星，於今天凌晨3時16分進入510公里高的任務軌道。

這5顆立方衛星分別為國家太空中心新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。

福衛八號共有8顆光學遙測衛星，包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，將部署於距離地表561公里高的太陽同步軌道，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。相較福衛五號原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。

