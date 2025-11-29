為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    再度熬夜！齊柏林衛星凌晨2時44分將搭火箭 再試升空

    2025/11/29 00:55 記者吳柏軒／台北報導
    福衛八號首顆衛星（齊柏林衛星）預計搭乘火箭升空，圖為其在地球軌道的模擬圖。（國家太空中心提供）

    齊柏林衛星2天前搭美國太空探索公司（SpaceX）火箭航班，但發射倒數15分33秒時因故中止，今深夜（29日凌晨2點44分）火箭再度執行任務，國科會、國家太空中心（TASA）及關心的民眾再度熬夜，期待這次成功升空，讓我國自製的光學遙測衛星飛向地球軌道，提供解析度1米的衛星影像，開啟守護台灣與世界。

    太空中心表示，因齊柏林衛星要升空到離地表561公里高，太陽同步軌道1天只有特定時間才能通過，27日凌晨2點18分原定火箭發射，但倒數15分33秒時暫停，SpaceX宣布任務取消，延後2天再執行，但火箭與衛星均良好狀態，僅火箭準備發射的過程中，任何微小的狀況都恐影響安全，取消為太空任務常態。

    太空中心表示，齊柏林衛星預計搭乘Space X的獵鷹九號Transporter-15火箭航班，並預計2點44分點火發射，上面有許多衛星任務，例如我國除了齊柏林還包含其他5個立方衛星，預計3點38分將飛到510公里軌道並讓立方衛星陸續入軌，約5點04分抵達561公里軌道並讓齊柏林衛星入軌；後續將再測試齊柏林衛星入軌及初步通聯情形，也估計明白下午公布衛星首次經過台灣上空並嘗試通聯情形。

    齊柏林衛星是台灣自製星系「福爾摩沙衛星八號」的首顆，命名是為了紀念已故導演齊柏林的《守護台灣》精神，以空拍影像喚起社會對環境的關懷，如今將延伸至太空，化為守望台灣的眼睛，TASA主任吳宗信表示，衛星影像可應用於國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護，強化國家韌性。

    有字幕直播

    福衛八號首顆衛星（齊柏林衛星）日前整備完成，起運到美國。（國家太空中心提供）

