    首頁 > 生活

    破天荒！高雄三山媽祖×白沙屯媽祖岡山遶境 將發放「媽祖平安券」

    2025/11/28 09:17 記者葛祐豪／高雄報導
    岡山壽天宮主委戴清福（右二）特地北上，恭請白沙屯媽祖南下聯合贊境。（經發局提供）

    為迎接岡山壽天宮建廟313週年盛典，廟方將於12月6日至7日首次聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，並與白沙屯拱天宮一同舉辦「高雄三山媽祖會 白沙屯媽祖贊境 賜福遶境活動」，預估吸引8萬人；高市府比照「商圈夜市券」規格，破天荒發放50元「媽祖平安券」迎接虔誠信眾，歡迎祈福走踏時，也能走入岡山在地商家消費。

    岡山壽天宮主委戴清福表示，今年適逢岡山壽天宮創建313週年，因為「313」這個數字，才想到首次邀請高雄旗山天后宮，鳳山五甲龍成宮的三山媽祖齊會岡山，更北上苗栗白沙屯拱天宮，恭請白沙屯媽祖南下贊境，對宮廟與地方都是極具意義的歷史時刻。

    高市府近年推動演唱會經濟，此次將比照「商圈夜市券」規格支援，經發局特別設計50元「媽祖平安券」專屬票面1萬份。壽天宮預計在12月6日下午4點廟前在廣場發放，並在岡山區公所幫助下，招募近百間在地商家參與，使用期限自12月5日至12月9日，活動期限內可持券至合作商家或遶境期間壽天宮後方美食區消費，盼擴大消費觀光效益。

    岡山漫時光早午餐的游店長表示，配合盛事，不僅加入合作「媽祖平安券」行列，因位於12月6日遶境路線沿線，當天將特別接駕，並設立涼水與點心補給站，提供雞蛋糕、甜甜圈、綠豆湯等小點讓香客品嘗，並加碼免費提供早餐給壽天宮，希望與大家一起「漫漫迎媽祖」。

    岡山老字號的新鑫羊肉店王店長說，來到岡山一定不能錯過羊肉料理，感謝市府發放媽祖平安券，讓信眾在遶境後多一個走訪岡山特色店家的理由。

    岡山百貨「樂購廣場」響應壽天宮媽祖遶境活動，也祭出香燈腳限定免費「限量粉紅好禮」，民眾可於遶境期間可至館內領取，分享平安喜氣，同時推出單筆消費滿313元可參加抽獎，有機會抽中壽天宮×金門酒廠聯名金酒。

    高雄市長陳其邁強調，岡山壽天宮建廟313週年不僅是地方的重要里程碑，也是展現宗教文化能量與地方底蘊的契機。市府以最完整的支援投入此次遶境活動，盼透過三山媽祖與白沙屯媽祖的聯合盛會，帶動更多人走進岡山。

    ☆飲酒過量 有害健康☆

    經發局設計媽祖平安券專屬票面1萬份，持券可至岡山合作商家消費。（經發局提供）

