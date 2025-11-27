好事多磨！齊柏林衛星發射緊急停止 再延至29日凌晨升空

齊柏林衛星原訂27日凌晨2點18分，搭乘美國SpaceX火箭升空，但在倒數15分33秒的時候，疑火箭問題無法及時排除，任務遭取消，需再延48小時。（圖取自國家太空中心直播，本報合成）

好事多磨，5度延期！台灣自製的光學遙測「齊柏林衛星」原定台灣時間今（27日）凌晨2點18分搭乘美國火箭升空，不料就在最後一刻倒數15分33秒的時候停住，美國太空探索公司（SpaceX）已宣布停止任務，需再延後2天、到29日凌晨同一時間執行火箭航班。國家太空中心解釋，目前衛星並無問題，而發射前取消是太空任務常態。

我國首個自製星系「福爾摩沙衛星八號」，其中第一顆「齊柏林衛星」（FS-8A）已在上個月運抵美國，搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹9號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空。

但火箭航班一再延後，經過4次延期，一開始從11日延到12日、20日、21日，直到今天凌晨，SpaceX的獵鷹9號航班本來預計2點18分發射，並由國家太空中心（TASA）密切關注，但就在最後倒數15分33秒時，SpaceX突然宣布發射任務中止，並將發射任務延到29日同一時間。

太空中心工程師解釋，15分33秒倒數停止，猜測該階段會做火箭的氧化劑填充，因為其使用的液化氧需要非常低溫，過程中有非常多監控，過往經驗若有任何異樣，都要儘早處置、暫停，緊急處理，把危害降到最低，而這種倒數暫停很常發生，先前台灣的獵風者衛星發射升空也經歷一次暫停事件。

太空中心工程師還說，另外，齊柏林衛星要搭乘火箭，進到離地表561公里處的太陽同步軌道，該軌道有個特性，須依每天的特定時間才能通過，故發射窗口有限制57分鐘，如果在期間沒有發射上去，就要延後一兩天，研判SpaceX根據以往經驗，認為火箭發射的問題無法在窗口時間內解決，才會預計延後48小時。另，今日原本也預計有5顆自製的立方衛星搭乘同一航班升空，一同延期。

齊柏林衛星是屬於「福爾摩沙衛星八號」星系的首顆，由TASA結合國內產學研界自主研發，福衛八號預計發射6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，今年起逐年發射，2031年全星系佈建完成。



