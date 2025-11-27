齊柏林衛星原預定02:18乘火箭升空 發射前緊急喊卡

「齊柏林衛星」發射場整備完成，原預定在27日凌晨2點18分搭乘火箭升空，不料計畫卻突然暫停。（太空中心提供）

千盼萬盼，歷經多次延期，台灣自製星系「福爾摩沙衛星八號」的第1顆「齊柏林衛星」，總算搭上今（27日）在美國的火箭，預計於台灣時間2點18分發射升空，同航班還有台灣自製的5顆立方衛星，預計3點12分先由立方衛星入軌，4點38分再由齊柏林衛星進入距離地面561公里的太陽同步軌道，執行地表取像任務，守護國土與世界。不料這項計畫在發射前15分33秒卻停住，詳細原因仍待太空中心說明。

針對該班次火箭的發射，以及齊柏林衛星的升空及入軌，國科會及國家太空中心（TASA）原透過facebook粉專及TASA的YouTube頻道，於台灣時間凌晨2時起，搭配SpaceX發射畫面，同步製作直播節目，內容涵蓋火箭與衛星科普知識講解、福衛八號計畫歷程回顧、產業代表訪談等。

請繼續往下閱讀...

太空中心指出，乘載齊柏林衛星的Transporter-15火箭，預計發射3分多鐘後進行整流罩分離，8分鐘後回收火箭，54分鐘後開始於510公里軌道釋放5顆台灣立方衛星，105分鐘後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則預計於發射140分鐘後（約凌晨4點38分至4點41分之間）進入任務軌道。

福衛八號星系由TASA結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成。相較2017年升空的台灣首顆自製光學遙測衛星「福衛五號」原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。

不過這項計畫在發射前15分33秒突然停住，火箭公司宣布任務取消，緊急喊卡的詳細原因，尚待太空中心對外說明。

國科會FB︰

國家太空中心FB

福衛八號首顆「齊柏林衛星」模擬圖。（太空中心提供）

福衛八號首顆衛星（FS-8A）由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」。（太空中心提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法